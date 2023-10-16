Такие разные. Врачи объяснили, чем отличается мужское сердце от женского

Врачи говорят, что такой орган, как сердце, несмотря на внешнюю схожесть, у женщин и мужчин различается. Чем же? Об этом рассказали эксперты программы «Жить здорово!».

Первый параметр — частота пульса и сила

Женское сердце сокращается слабо и неполно, но при этом пульс будет частым. «У мужчин сердце сокращается медленнее, но оно больше весит, и количество крови выбрасывается за одно сокращение больше. Поэтому мужчинам легче переносить тяжелые физические нагрузки», — пояснил кардиолог Герман Гандельман.

У мужчины реже частота пульса. Для женщины иметь частоту 90−100 ударов — это норма, у мужчин может быть и 50, и даже 40. Поэтому мужчины легче переносят нагрузку, они могут увеличивать частоту до 140 — у них огромный размах. А у женщин и так 100 — далеко не убежишь, отметила Елена Малышева.

Второй параметр — артериальное давление

Женские половые гомоны — эстрогены — держат сосуды расслабленными. Поэтому женское давление всегда ниже. До 50 лет у женщин практически нет инфарктов и инсультов, а также гипертоний (риск в 5 раз меньше). У мужчин другая ситуация, предупредили врачи.

«У мужчин артериальное давление изначально выше — это связано с тем, что концентрация белка, который сужает артериальные сосуды, у мужчин выше. У женщин артериальный сосуд расширен из-за гормонов эстрогенов, которые вырабатывают природный расширитель — окись азота. У мужчин его меньше, а веществ, сужающих сосуды, больше», — пояснил кардиолог Гандельман. Поэтому и артериальное давление у мужчин выше. А значит, гипертоническая болезнь встречается чаще и больше рост сердечно-сосудистых катастроф.

Параметр третий — состояние сосудов

«У женщин до 50 лет практически нет атеросклероза, эстрогены держат сосуды эластичными и не дают туда внедряться холестерину с жирами. До 50 лет все идеально. Но пробили часы — 50 лет — жизнь женщины меняется к худшему», — подчеркнула Малышева.

У женщины резко снижаются половые гормоны, и она начинает болеть. «Если говорить о болезнях сердца, то у женщины боль в нем связана, как правило, с поражением мелких сосудов. Очень часто делают коронарографию и видят крупные проходимые артерии сердца. А проблема при этом в другом. Поэтому женщине нужно делать другое исследование — сцинтиграфию (изотопное исследование)», — отметила Малышева.

У мужчин же обычно поражаются крупные сосуды, мелкие страдают реже. И картина инфаркта и стенокардии у мужчин более типична, нежели у женщин. Мужчины умирают от инфаркта и инсульта раньше, чем женщины, посетовал доктор Гандельман.