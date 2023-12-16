«Так выглядит любовь мамы»: Диндин утащила крошку-панду от зоологов и растрогала россиян.

На кадрах Диндин в буквальном смысле утащила дочку от зоологов, причём малышка совсем не сопротивлялась. А затем мама стала играючи обнимать пандёнка и перетаскивать его к себе на живот. Подписчики Акуловой в комментариях умилились поведению взрослой панды. Многие отметили, что Диндин внимательно следит за детёнышем, оберегая его от контакта с людьми. «Как эти двуногие надоели! Никакого покоя от них!»; «Какие же милашки»; «Вот так выглядит настоящая любовь мамочки», — пишут юзеры.

Кстати, папа Жуи живёт отдельно от женской половины семьи. Пока Диндин всё своё время посвящает уходу за дочуркой, отец смакует свежий бамбук, сидя под снегопадом, и просто валяется без дела в вольере.