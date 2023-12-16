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14:33 (мск), источник: Life.ru

«Так выглядит любовь мамы»: Диндин утащила крошку-панду от зоологов и растрогала россиян

В Московском зоопарке показали милые игры панды-мамы Диндин со своим детёнышем. Видео в телеграм-канале опубликовала гендиректор учреждения Светлана Акулова.

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«Так выглядит любовь мамы»: Диндин утащила крошку-панду от зоологов и растрогала россиян.

На кадрах Диндин в буквальном смысле утащила дочку от зоологов, причём малышка совсем не сопротивлялась. А затем мама стала играючи обнимать пандёнка и перетаскивать его к себе на живот. Подписчики Акуловой в комментариях умилились поведению взрослой панды. Многие отметили, что Диндин внимательно следит за детёнышем, оберегая его от контакта с людьми. «Как эти двуногие надоели! Никакого покоя от них!»; «Какие же милашки»; «Вот так выглядит настоящая любовь мамочки», — пишут юзеры.

Кстати, папа Жуи живёт отдельно от женской половины семьи. Пока Диндин всё своё время посвящает уходу за дочуркой, отец смакует свежий бамбук, сидя под снегопадом, и просто валяется без дела в вольере.

А ранее Лайф писал, что вовсю идёт голосование по выбору имени для детёныша панды из Московского зоопарка. Участие уже приняли более 200 тысяч жителей столицы. Лидирует по-прежнему имя Катюша (29,3%). Следом расположились Мо Мо (23,3%) и Маша (15,5%). А вот китайские клички москвичам не особо понравились.

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