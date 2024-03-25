Так не делайте. Врачи перечислили 7 ошибок при измерении давления

Если этого не сделать, можно увидеть на тонометре +10 мм рт. ст., добавил кардиолог. Он пояснил, что у пациентов в больнице, которым собираются проводить манипуляцию, иногда может расти давление вдруг, тогда их спрашивают, не хотят ли они в туалет, если да, о после опустошения мочевого пузыря, давление начинает падать.