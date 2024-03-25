Так не делайте. Врачи перечислили 7 ошибок при измерении давления

В эфире программы «Жить здорово!» Елена Малышева и кардиолог Герман Гандельман перечислили 7 распространенных ошибок при измерении давления.
Первая ошибка: разговаривать во время замера.
Человек может разговаривать, измеряя себе давление, например, по телефону или с близкими. И это частая ошибка. «Во время измерения человек должен молчать. Если вы говорите, это может повысить ваше артериальное давление на 10 мм рт. ст.», — пояснил Гандельман.
Малышева добавила, что добавит цифр даже простое слушание в этот момент.
Вторая ошибка: неправильный подбор манжеты или измерение в одежде.
Обязательно нужно правильно подбирать манжету по размеру. — она должна соответствовать объему плеча. «Если манжета маленькая, то это повысит ваше давление до 10 мм рт. ст. Если вы надеваете манжету на одежду, которая толстая или которую вы приподнимаете, это может нарушить измерение и увеличить цифры от 5 до 50 мм рт. ст.», — предупредил кардиолог.
Третья ошибка: рука напряжена и без опоры.
Если рука болтается и при этом напрягается во время измерения, то это нагонит еще 10 мм рт. ст. А в некоторых случаях цифры могут быть еще выше.
Четвертая ошибка: тело в напряжении.
В принципе все тело должно быть расслабленным в процессе измерения давления. «Вы не должны быть напряжены, спина должна иметь поддержку. Если этого нет, увеличивается давление на 5−6 мм рт.с т.», — пояснил Гандельман.
Это особенно важный пункт для тех, кто мерит давление по утрам, подчеркнула Малышева. Спина обязательно должна быть ровной и с поддержкой.
Пятая ошибка: не сходить в туалет перед измерением.
Если этого не сделать, можно увидеть на тонометре +10 мм рт. ст., добавил кардиолог. Он пояснил, что у пациентов в больнице, которым собираются проводить манипуляцию, иногда может расти давление вдруг, тогда их спрашивают, не хотят ли они в туалет, если да, о после опустошения мочевого пузыря, давление начинает падать.
Шестая ошибка: сидеть на нога на ногу или скрещивать их внизу.
В этом случае также давление может повыситься — так человек добавляет себе 8 мм рт. ст.
Седьмая ошибка: держать ноги на весу.
Перед измерением давления ноги обязательно надо поставить на твердую опору, заявили медики. Иначе будет прирост давление на 6 мм рт. ст. за счет напряжения брюшного пресса.
«Если сложить все суммарно, то мы можем неправильным измерением увеличить себе давление до 50−70 мм рт. ст. Поэтому правильно мерить давление очень и очень важно», — подытожила Малышева.