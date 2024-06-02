Так ли опасен? Правда и мифы о наркозе

На самом деле. Некоторые препараты прошлых поколений могли вызвать временные психозы, сопровождаемые галлюцинациями, психомоторным возбуждением при выходе из наркоза. Но такое состояние быстро проходит без лечения. Современные анестетики обеспечивают мягкое засыпание и лёгкое пробуждение. Пациенты, очнувшись, порой рассказывают о приятных снах. А для профилактики тревожности до операции могут быть назначены анксиолитики, снимающие волнение.