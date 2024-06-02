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Так ли опасен? Правда и мифы о наркозе

Вы отказываетесь от операции, потому что боитесь наркоза? Неужели он и правда так опасен?

Источник: РИА "Новости"

Наш эксперт — врач-анестезиолог-реаниматолог, заведующий Центром анесте­зиологии и реанимации Пушкинской больницы им. профессора В. Н. Розанова, кандидат медицинских наук Михаил Козиев.

Миф 1. От наркоза можно не проснуться, к тому же он крадёт 10 лет жизни

На самом деле. Летальность при общей анестезии — 1 случай на 10−50 тыс. операций. На продолжительность жизни анестезия никак не влияет.

Миф 2. Осложнения после наркоза необратимы

На самом деле. Осложнения бывают в 2−3% случаев, и большинство из них обратимы. Течение анестезии контролируется мониторингом параметров жизненно важных функций: артериального давления, пульса, электрокардио­граммы, сатурации, глубины анестезии, показателей газообмена.

Миф 3. После наркоза бывают проблемы с психикой

На самом деле. Некоторые препараты прошлых поколений могли вызвать временные психозы, сопровождаемые галлюцинациями, психомоторным возбуждением при выходе из наркоза. Но такое состояние быстро проходит без лечения. Современные анестетики обеспечивают мягкое засыпание и лёгкое пробуждение. Пациенты, очнувшись, порой рассказывают о приятных снах. А для профилактики тревожности до операции могут быть назначены анксиолитики, снимающие волнение.

Миф 4. От наркоза люди теряют память

На самом деле. Минимальные когнитивные нарушения после операции могут возникнуть, но быстро проходят. Чаще они бывают у пожилых пациентов с патологиями со­судов мозга, что объясняется операционным стрессом. Для таких пациентов тщательнее выбирают метод анестезии.

Миф 5. Наркоз опасен для печени и сердца

На самом деле. Препараты прош­лых поколений были гепатотоксичны, современные же анестетики гораздо безопаснее. Их действие на систему кровообращения может вызывать кратко­временное повышение/понижение давления, но при своевременном купировании эти состояния проходят без последствий.

Миф 6. После спинальной анестезии будет болеть спина, могут отняться ноги

На самом деле. Спинальная и эпидуральная анестезии широко применяются в травматологии, акушерстве, урологии, хирургии и считаются без­опасными. Эпидуральные гематомы, повреждения спинного мозга или корешка нерва возникают крайне редко (менее 0,1%).