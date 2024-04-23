Таблетка до чиха. Врач назвала симптомы аллергии на лекарства

Аллергическая реакция бывает не только на пыль и шерсть животных, но и на некоторые продукты. При этом она может развиваться в ответ на прием некоторые лекарственных средств. О том, с какими проявлениями аллергии можно столкнуться в такой ситуации, aif.ru рассказала врач-аллерголог-иммунолог высшей категории, заведующая отделением аллергологии и иммунологии НКЦ № 2, младший научный сотрудник ФГБНУ РНЦХ им. акад. Б. В. Петровского (ЦКБ РАН) Евгения Паршина.
При реакции лекарственной гиперчувствительности чаще всего появляются побочные эффекты фармацевтических препаратов (включая активные лекарственные средства и вспомогательные компоненты), которые клинически напоминают аллергию. К побочным реакциям на лекарства ВОЗ относит дозонезависимую, непредсказуемую реакцию, вызванную лекарством, принятым в обычной дозе.
Клинические проявления лекарственной аллергии могут быть:
- острыми (немедленного типа): крапивница, ангиоотек, ринит, конъюнктивит, бронхоспазм, желудочно-кишечные симптомы (тошнота, рвота, диарея, боль в животе), анафилаксия, анафилактический шок.
- а также замедленными реакциями со следующими проявлениями: крапивница, васкулит, красная волчанка, многоформная эритема, токсический эпидермальный некролиз и синдром Стивенса-Джонсона и многие другие.
Какие препараты чаще вызывают аллергию?
Наиболее часто встречаются реакции на следующие препараты:
- антибиотики,
- анестетики,
- контрастные препараты,
- Нестероидные противовоспалительные средства (НПВС),
- витамины группы В.
Однако любые другие препараты могут также вызывать гиперчувствительность разного характера.
Важно совместно с аллергологом иммунологом определить возможности лабораторной и инструментальной диагностики в соответствии с клинической картиной. Золотым стандартом лекарственной аллергии является проведение провокационных проб.