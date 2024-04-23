Таблетка до чиха. Врач назвала симптомы аллергии на лекарства

Аллергическая реакция бывает не только на пыль и шерсть животных, но и на некоторые продукты. При этом она может развиваться в ответ на прием некоторые лекарственных средств. О том, с какими проявлениями аллергии можно столкнуться в такой ситуации, aif.ru рассказала врач-аллерголог-иммунолог высшей категории, заведующая отделением аллергологии и иммунологии НКЦ № 2, младший научный сотрудник ФГБНУ РНЦХ им. акад. Б. В. Петровского (ЦКБ РАН) Евгения Паршина.