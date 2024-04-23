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Таблетка до чиха. Врач назвала симптомы аллергии на лекарства

Аллергическая реакция бывает разной. Она может развиваться буквально на все, что угодно. Например, на лекарства. Что же стоит о ней знать и как распознать?

Источник: Freepik

Аллергическая реакция бывает не только на пыль и шерсть животных, но и на некоторые продукты. При этом она может развиваться в ответ на прием некоторые лекарственных средств. О том, с какими проявлениями аллергии можно столкнуться в такой ситуации, aif.ru рассказала врач-аллерголог-иммунолог высшей категории, заведующая отделением аллергологии и иммунологии НКЦ № 2, младший научный сотрудник ФГБНУ РНЦХ им. акад. Б. В. Петровского (ЦКБ РАН) Евгения Паршина.

Такое состояние называется лекарственной гиперчувствительностью и лекарственной аллергией.

При реакции лекарственной гиперчувствительности чаще всего появляются побочные эффекты фармацевтических препаратов (включая активные лекарственные средства и вспомогательные компоненты), которые клинически напоминают аллергию. К побочным реакциям на лекарства ВОЗ относит дозонезависимую, непредсказуемую реакцию, вызванную лекарством, принятым в обычной дозе.

Клинические проявления лекарственной аллергии могут быть:

  • острыми (немедленного типа): крапивница, ангиоотек, ринит, конъюнктивит, бронхоспазм, желудочно-кишечные симптомы (тошнота, рвота, диарея, боль в животе), анафилаксия, анафилактический шок.
  • а также замедленными реакциями со следующими проявлениями: крапивница, васкулит, красная волчанка, многоформная эритема, токсический эпидермальный некролиз и синдром Стивенса-Джонсона и многие другие.

Какие препараты чаще вызывают аллергию?

Наиболее часто встречаются реакции на следующие препараты:

  • антибиотики,
  • анестетики,
  • контрастные препараты,
  • Нестероидные противовоспалительные средства (НПВС),
  • витамины группы В.

Однако любые другие препараты могут также вызывать гиперчувствительность разного характера.

Важно совместно с аллергологом иммунологом определить возможности лабораторной и инструментальной диагностики в соответствии с клинической картиной. Золотым стандартом лекарственной аллергии является проведение провокационных проб.