SZA выступит на «Грэмми-2024»

SZA с ее альбомом SOS (2022) поборется за первенство в категориях «Альбом года» и «Лучший прогрессивный R&B-альбом», сообщает Pitchfork. Кроме того, певица может выиграть заветную статуэтку благодаря нескольким трекам из лонгплея: Kill Bill, Love Language, Snooze, Low и Ghost in the Machine.