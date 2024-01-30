SZA выступит на «Грэмми-2024»

SZA с ее альбомом SOS (2022) поборется за первенство в категориях «Альбом года» и «Лучший прогрессивный R&B-альбом», сообщает Pitchfork. Кроме того, певица может выиграть заветную статуэтку благодаря нескольким трекам из лонгплея: Kill Bill, Love Language, Snooze, Low и Ghost in the Machine.
SOS — это второй студийник Соланы Имани Роу (так зовут SZA). Релиз в жанре R&B с примесью хип-хопа, поп-музыки и соула получил широкое признание критиков, ряд ведущих изданий включил его в список лучших альбомов 2023 года.
Ранее стало известно, что на «Грэмми-2024» выступят Билли Айлиш, Оливия Родриго, Дуа Липа, Билли Джоэл, Трэвис Скотт, Люк Комбс, Burna Boy, Джони Митчелл, а также U2, которые предстанут отдельно на сцене сверхсовременной лас-вегасской «Сферы», открывшейся прошлой осенью.