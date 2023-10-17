Святые Харитины — заступницы. Что можно и чего нельзя 18 октября 2023 года

18 октября 2023 года Православная церковь вспоминает святых Харитин. На Руси 18 октября называли Харитины — первые холстины и говорили: Харитина — вечная ткачиха.

Кто такая Харитина Литовская?

О жизни святой Харитины сохранилось мало сведений. Один из основных источников информации: надпись на ее надгробии в церкви Петра и Павла на Синичьей горе в Великом Новгороде. Она сообщает, что Харитина была из рода литовский князей и являлась инокиней Петропавловского монастыря, к которому и относится названная церковь.

Предположительно, Харитина родилась во времена правления Миндовга и создания им Великого княжества Литовского. Кровавые междоусобицы заставили многих знатных литовцев вместе с семьями покидать Родину. Согласно преданию, так родители Харитины бежали в Новгород. Девушка выросла и стала невестой князя Федора, сына Ярослава Всеволодовича и родного брата Александра Невского. Однако накануне свадьбы жених скончался. Сраженный горем князь-отец отдал невесте все дары и отправил ее к отцу. Но Харитина домой не вернулась, а постриглась в монахини в монастыре на Синичьей горе. Ее имя означало «милующая, творящая милосердие», именно так и жила Харитина: она отличалась вниманием к чужому горю, умением сострадать, никогда не отказывала в помощи страждущим. До самой смерти Харитина, которая стала игуменей, оставалась образцом смирения, милосердия и чистоты, вела скрытную и аскетичную жизнь. Харитина считается небесной заступницей Новгорода. Также ее чтут в Литве. Когда были обретены нетленные мощи, святую официально канонизировали.

Кто такая Харитина Амисийская?

Христианка Харитина жила в Киликии в начале IV века, в правление императора Диоклетиана. Она была служанкой человека по имени Клавдий. Градоначальник, вопреки желанию Клавдия, потребовал ее на суд. Чтобы опозорить девушку, ее коротко остригли перед судом, но Божественной силой у нее тотчас вновь выросли пышные волосы. Ее жестоко мучили и бросили тело в море, привязав к шее тяжелый камень. Однако Харитина чудесным образом исцелилась и освободилась. Ее собирались опять пытать, но святая попросила Господа избавить ее от испытаний — и в тот же миг душа ее отошла к Богу. Останки святой предал погребению ее бывший хозяин Клавдий.

Что можно делать 18 октября 2023 года?

— В этот день на Руси ткали первые холсты и начинали катать шерсть на валенки. Харитину считали покровительницей шитья и рукоделия. Поэтому день хорош для различного рукоделия.

— Рекомендуется заниматься и всеми другими домашними делами.

— В этот день нужно быть скромным.

— Существовало поверье, согласно которому в день Харитины нужно вернуть все долги. Человек, который так сделает, никогда больше не будет нуждаться в деньгах.

Верили, что сон на 18 октября — для девушек и женщин вещий.

Чего нельзя делать 18 октября 2023 года?

— Нельзя свататься или гулять свадьбы.

— Нельзя одеваться пестро и ярко.

— Нельзя переезжать в другую квартиру.