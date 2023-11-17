Святитель Тихон. Что можно и что нельзя 18 ноября 2023 года

18 ноября 2023 года Церковь вспоминает Святителя Тихона, Патриарха Московского. Также празднуются день мучеников Галактиона и Епистимии, святителя Ионы и апостолов от 70-ти Патрова, Ерма, Лина, Гаия, Филолога.

Кем был патриарх Московский Тихон?

1917 год принёс Русской Церкви немало бед. Но в том же году произошло событие, которого православные ждали больше 200 лет. 18 ноября на Поместном соборе, впервые после петровских реформ, был избран Московский Патриарх. Им стал святитель Тихон (Беллавин). Будущий Патриарх родился в 1865 году в Псковской губернии в священнической семье. С юных лет он был добродушным, кротким и богобоязненным, без лукавства и святошества.

В 32 года отец Тихон, никогда не искавший высоких званий и наград, был рукоположен епископом Люблинским, викарным архиереем Холмской Руси, ныне находящейся в составе Польши. Позднее владыка служил в Северной Америке, в Виленском крае и на Ярославщине.

Избрание Патриарха не ослабило давления светской власти на духовную и богоборческие гонения лишь усиливались. Но в сознании церковного народа отложилось чётко: теперь у нас есть земной заступник. В последние годы своей земной жизни святитель Тихон неоднократно оказывался в заключении. Но до самой смерти в 1925 году мужественно нёс первосвятительский крест. И это принесло свои плоды: Русская Церковь выстояла, а в 1989 году торжественно прославила его в лике святых.

Кто такие Галактион и Епистимия Емесские?

Галактион был сыном Клитофона и Левкиппии, немолодой семейной пары, долгие годы не имевшей детей. Встретив странствовавшего старца Онуфрия, Левкиппия познала истинную веру и крестилась. Вскоре после этого её молитвы были услышаны, и она родила сына Галактиона, воспитав его ревностным христианином. Когда Галактиону исполнилось 24 года, он был обручён с юной девой Епистимией. Но в итоге молодые приняли решение посвятить себя Богу и приняли монашеские постриги в двух находившихся недалеко друг от друга монастырях: мужском и женском. Во времена ужесточившихся гонений Галактион и Епистимия были подвергнуты пыткам и казнены.

Кто такой святитель Иона?

Русский святой XV столетия, архиепископ Новгородский в 1458—1470 годах. В годы служения святого Ионы была основана Спасо-Преображенская Соловецкая монашеская обитель. Был погребён в Отенском монастыре, где когда-то принял монашеский постриг.

Кто такие Апостолы от 70-ти Патров, Ерм, Лин, Гаий, Филолог?

Святые апостольского века, вошедшие в широкий круг учеников Христа. Святитель Патров был епископом Неапольским и Путеольским, святитель Ерм — епископом в Филиппополе, автором знаменитой богословской книги «Пастырь», святитель Лин — одним из первых первосвятителей Ветхого Рима, Папой Римским, святитель Гаий — епископом Ефесским, а святитель Филолог — епископом Синопским.

Что можно 18 ноября 2023 года?

В этот день на Руси было принято просить о хорошем муже или жене.

В этот день было принято заканчивать убирать редьку и соответственно вечером положено угощать блюдами из нее семью. Редьку натирали на терке, солили, прибавляли рубленого лука и постного масла и наливали кваса или резали тонкими ломтиками, солили и давали постоять, пока она не даст сок. После этого в нее добавляли нарезанный ломтиками лук и постное масло.

Что нельзя делать 18 ноября 2023 года?

Нельзя подписывать документы.

Нельзя совершать крупные покупки.