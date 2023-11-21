Святая Матрона Московская. Что можно и чего нельзя 22 ноября 2023 года

Что за икона Божией Матери «Скоропослушница»?

Этот образ, написанный в X—XI вв. еках, хранится на Афоне в греческом Дохиарском монастыре. По монастырскому преданию, келарь обители Нил в 1664 году из-за небрежного обращения с этой иконой был поражен слепотой, но после покаяния полностью исцелен.

Кто такая Матрона Московская?

Матрена Дмитриевна Никонова родилась в простой крестьянской семье в 1881 году в деревне в Тульской губернии. Она от рождения была незрячей. Уже в 8 лет у Матроны открылся божественный дар — она могла исцелять людей и предсказывать будущее. В 17 лет у Матроны отнялись ноги. Она знала, что так случится заранее. До конца дней святая была «сидячей». В 1925 году Матрона перебирается в Москву. Неграмотная, слепая, обездвиженная, скитавшаяся по московским домам, она поражала людей даром исцеления и провидения. В день Матронушка принимала до 40 человек, исцеляя их и давая советы, а ночью молилась. Свою смерть она предсказала за три дня, и 2 мая 1952 года ее не стало. Матрену похоронили на столичном Даниловском кладбище. А спустя примерно 50 лет святая была канонизирована церковью и ее мощи перенесли в московский Покровский женский монастырь. Туда круглый год устремляются тысячи паломников со всех уголков России, а также из-за рубежа. Одно из предсказаний Матроны насчет судьбы России: «Сколько народов исчезло, а Россия существовала и будет существовать. Молитесь, просите, кайтесь! Господь вас не оставит и сохранит землю нашу!».

Кто такая Матрона Константинопольская?

Она родилась в V веке. Была замужем, у супругов родилась дочь Феодотия. Матрона была богобоязненна, а познакомившись с двумя старицами Евгенией и Сусанной, стала смирять плоть воздержанием и постом, за что терпела нападки со стороны мужа. После долгих колебаний святая решила оставить семью, дочь она отдала на воспитание старице Сусанне, а сама остригла волосы и, переодевшись в мужское платье, пришла в монастырь преподобного Вассиана. Там преподобная выдала себя за евнуха Вавилу и вступила в братию. Однажды святая с другими монахами трудилась в монастырском винограднике, и инок Варнава заметил, что у нее проколоты мочки ушей. Через некоторое время игумену монастыря Вассиану приснился сон, что евнух Вавила — женщина. Вассиан призвал Матрону и потребовал ответа, зачем она пришла в монастырь. Преподобная рассказала игумену о прошлой жизни и о видении. После этого Вассиан отправил святую в город Емес в женский монастырь. В той обители святая пробыла многие годы и в итоге стала настоятельницей.

Что можно делать 22 ноября 2023 года?

Считается, что в этот день начинается зима.

Необходимо пойти в храм, а еще лучше — поклониться перед мощами святой Матроны в Покровском женском монастыре в Москве.

Нужно уладить все разногласия. День, когда положено попросить прощения у родных и близких и забыть старые обиды.

Нужно чаще благодарить других, вместо того, чтобы срывать злость на них.

День, когда положено угощать нищим, давать им деньги и раздавать свои вещи.

Что нельзя делать 22 ноября 2023 года?

Нельзя ругаться, ссориться и обижаться.

Нельзя вестись на свои перепады настроения.

Нельзя начинать путешествия.