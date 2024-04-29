Священник рассказал о событиях Страстной недели

«Самые важные дни страстной седмицы — с четверга по субботу. В Великий четверг Спаситель на Тайной вечере (смотрите соответствующую картину Леонардо Да Винчи) установил таинство евхаристии — причащения. В этот же день он молился в Гефсиманском саду и фактически осуществилось предательство Иуды. Великая пятница — это день воспоминания крестных страданий, распятия и Голгофской жертвы. Пятница — день самого строгого поста: устав говорит “кто может не есть в этот день — тот да не ест”. А кто не может не есть, тем рекомендуется сократить питание до минимума», — рассказал протоиерей.