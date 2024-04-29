Священник рассказал о событиях Страстной недели

Грядки или храм
В пятницу, 26 апреля, завершился Великий пост, первая его часть — четыредесятница. После двух праздничных дней — Лазаревой субботы и Входа Господня в Иерусалим — наступает последняя перед Пасхой неделя, время наиболее строгого поста — Страстная седмица, посвященная событиям последних дней земной жизни Иисуса Христа, его распятию и смерти. Пасху, или Воскресение Христово в этом году в Русской православной церкви встретят 5 мая.
«Настоятельно призываю, кто считает себя христианами, не променять богослужения Страстной недели на любые, даже самые невинные виды загородного или иного досуга. Если хотите на воздух — поезжайте на воздух, ведь почти везде можно найти храм и оказаться на богослужениях. Радуйтесь солнышку, дышите свежим воздухом, но не погрузитесь в житейские попечения в эти дни», — сказал Максим Козлов.
По его словам, дни Страстной недели и Воскресения Христова — «важнейшие за всю земную историю человечества». «В это время лучше постараться отодвинуть прочие жизненные обстоятельства, кроме самых необходимых попечений, и не оказаться вне переживания тех событий, которые на богослужениях воспоминаются в Церкви. Благо, в этом году к этому есть все возможности: большая часть Страстной седмицы приходится на государством перенесённые или добавленные выходные дни», — добавил протоиерей.
Первые три дня седмицы
Каждый день Страстной седмицы посвящен воспоминаниям о том, что происходило в земной жизни Иисуса Христа. Так, в понедельник рассказывается о бесплодной смоковнице (инжире), которую Спаситель превращает в засохшую, потому что дерево не приносило плода. «Во второй день вспоминают об обличении Господом книжников и фарисеев, а также притчу о Страшным суде. Третий день — о замысле Иуды о предательстве и воспоминании жены — грешницы, которая своими волосами отерла ноги Спасителя и помазала их благовонным маслом — миром», — напомнил священник.
Еще верующим напомнят притчу о талантах (денежная единица в Израиле), когда два раба преумножили данные Господином средства, а третий, убоявшись, зарыл свой талант в землю, после чего господин отобрал и его; и о десяти девах, лишь пять из которых были разумными и подготовились ко встрече с женихом — притча повествует о том, что верующим надо быть готовыми ко встрече с Богом в любой момент жизни.
Также в первые три дня Страстной седмицы служат последние в этом году литургии преждеосвященных даров, причем в отличие от литургий, которые проходили в будни других дней поста, на этих читаются отрывки из Евангелия, посвященные событиям из жизни Христа, добавил отец Максим.
Великие четверг и пятница
«Самые важные дни страстной седмицы — с четверга по субботу. В Великий четверг Спаситель на Тайной вечере (смотрите соответствующую картину Леонардо Да Винчи) установил таинство евхаристии — причащения. В этот же день он молился в Гефсиманском саду и фактически осуществилось предательство Иуды. Великая пятница — это день воспоминания крестных страданий, распятия и Голгофской жертвы. Пятница — день самого строгого поста: устав говорит “кто может не есть в этот день — тот да не ест”. А кто не может не есть, тем рекомендуется сократить питание до минимума», — рассказал протоиерей.
Он отметил, что в четверг вечером или в ночь с четверга на пятницу совершается богослужение, которое называется «утреня Великой пятницы». «Особенностью этого богослужения является то, что прочитываются 15 евангельских отрывков, то есть все евангельские повествования о событиях с Великого четверга до погребения Спасителя», — рассказал священник.
В связи с воспоминанием крестной смерти Спасителя, утром в пятницу не служат литургию, а днём — проходит богослужение «вечерня с выносом плащаницы». «Плащаница — это икона, иногда написанная, иногда шитая, которая изображает Спасителя, лежащего во гробе. Совершается поклонение этой святыне. В пятницу вечером начинается утреня Великой субботы, в конце которой крестный ход с плащаницей обходит вокруг храма, что символизирует погребение Иисуса Христа в пещере», — пояснил протоиерей.
Великая суббота и Пасха
«Великая суббота — это день, который в Церкви понимается как день покоя, день, когда Спаситель телесно пребывал во гробе. Божеством своим, как всегда, неразлучно был со Отцом и Сыном (христиане верят, что Бог существует в трех лицах — Отец, Сын и Святой Дух — ред.), а душою, разлучившейся в этот момент с его человеческой телесностью, сошёл в ад, чтобы освободить души там пребывавших людей. В субботу утром служится литургия, на которой читаются 15 паремий — 15 самых значимых ветхозаветных отрывков, в которых пророчески предсказывается события искупительной жертвы Воскресения Христова», — рассказал Максим Козлов.
Также, отметил он, утром в субботу в храмах духовенство меняет тёмные великопостные одеяния на светлые — «как тот ангел в белых блистающих одеждах, которого увидели первые посетители и посетительницы пещеры гроба Спасителя (после Воскресения Христова — ред.)».
«После литургии Великой субботы, как правило, в большинстве храмов совершается освящение куличей, пасох, яиц и другой пасхальной еды. Ну, а дальше — уже Пасхальное богослужение и Воскресение Христово», — заключил собеседник агентства.