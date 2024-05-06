Священник рассказал, что делать со скорлупой пасхальных яиц

— Все остатки пасхальной праздничной трапезы, которые у нас остаются в том или ином виде, мы можем всегда смело утилизировать, отправлять их по назначению. Ни освященные куличи, ни пасхи, ни яйца не являются каким-то богослужебным предметом, требующим особенного отношения. Мы освещаем на самом деле не сами куличи или яйца, а саму трапезу, — пояснил он.