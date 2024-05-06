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Священник рассказал, что делать со скорлупой пасхальных яиц

Остатки пасхальных продуктов можно смело утилизировать. Об этом рассказал руководитель информационной службы Московской епархии РПЦ священник Александр Волков.

Источник: Аргументы и факты

— Все остатки пасхальной праздничной трапезы, которые у нас остаются в том или ином виде, мы можем всегда смело утилизировать, отправлять их по назначению. Ни освященные куличи, ни пасхи, ни яйца не являются каким-то богослужебным предметом, требующим особенного отношения. Мы освещаем на самом деле не сами куличи или яйца, а саму трапезу, — пояснил он.

По словам священника, скорлупа от яиц и крошки от куличей не являются чем-то сакральным, передает РИА Новости.

Люди, которые соблюдали Великий пост, в праздник Пасхи могут съесть не более одного-двух яиц. Если употребить больше, могут возникнуть проблемы с желудочно-кишечным трактом, отметил главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи Департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников.

В воскресенье, 5 мая, православные христиане отпраздновали Пасху — Воскресение Христово. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил верующих с Пасхой и призвал наполнить сердца светлой пасхальной радостью, любовью и благодарностью к Богу, пробудить добрые чувства и вдохновиться на созидательные труды.