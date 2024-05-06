Священник посоветовал литературу и музыку о Пасхе

Воскресение Христово в этом году в Русской церкви встретили 5 мая. На следующий день началась Светлая седмица — неделя празднования Пасхи. В это время для верующих отменяются обычные посты в среду и пятницу, в храмах совершают крестные ходы и богослужения по праздничному чину, царские врата (двери иконостаса) открыты круглосуточно — в знак открытия врат рая, победы над смертью. Также, по принятой в Русской церкви традиции, все желающие могут в храмах позвонить в колокола, возвещая о Воскресении Христовом.
«В отечественной и западной культуре много памятников, запечатлевших пасхальную ночь. Рекомендую широко известное произведение Ивана Шмелёва “Лето Господне”, где уже зрелым мужем он, будучи в эмиграции, вспоминает себя мальчиком, когда его первый раз взяли ночью в храм, на Пасху — как это было необыкновенно. Стоит посмотреть произведение совсем из другой эпохи — “Крестный ход на Пасху” Александра Солженицына, который рассказывает о том, как отмечали праздник в годы хрущёвских гонений на Церковь», — сказал Козлов.
Также он посоветовал послушать пасхальную ораторию Иоганна Себастьяна Баха «и почувствовать, как гений музыкальной культуры запечатлел собственное переживание пасхального праздника».
«Можно посмотреть на классическую иконографию Пасхи, которая представляет собой чаще всего изображение сошествия Спасителя в ад для изведения оттуда душ людей, и уже как-то богословски, сознательно прикоснуться к тому, что мы переживаем», — заключил собеседник агентства.