Священник посоветовал литературу и музыку о Пасхе

«В отечественной и западной культуре много памятников, запечатлевших пасхальную ночь. Рекомендую широко известное произведение Ивана Шмелёва “Лето Господне”, где уже зрелым мужем он, будучи в эмиграции, вспоминает себя мальчиком, когда его первый раз взяли ночью в храм, на Пасху — как это было необыкновенно. Стоит посмотреть произведение совсем из другой эпохи — “Крестный ход на Пасху” Александра Солженицына, который рассказывает о том, как отмечали праздник в годы хрущёвских гонений на Церковь», — сказал Козлов.