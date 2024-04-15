Своими словами. Три 25-летия Аллы Пугачевой

С годами композитор сосредоточилась на эпичном исповедальном материале, для которого привлекались надежные текстовики во главе с Ильей Резником. Пугачевой как автору песен теперь важнее было не осваивать новые территории, а выделять жирным шрифтом главы своих ненаписанных мемуаров. «Три счастливых дня», «Осенний поцелуй», «Ах, как живется мне сегодня»… В 1990-е ее вдруг заинтересовал шансон, для которого тогда и термина-то не было придумано. Она написала «Настоящего полковника» и «Не делайте мне больно, господа», словно дав жанру зеленый свет. А в 1997-м родились стихи и музыка для «Примадонны», с которой Пугачева поехала на «Евровидение» в Ирландию. Спустя два года она написала «Свечу» на стихи Бориса Пастернака, словно вернувшись к «высокой культуре». Ничего более значительного она с тех пор не создала, хотя сочинять продолжала.