Своими словами. Три 25-летия Аллы Пугачевой

Алла Пугачева как автор дебютировала в 1967 году — сразу написала стихи и мелодию. Это была песня «Единственный вальс». Официальной ее студийной записи, как и телесъемки, не существует, Пугачева исполняла ее только на гастролях. Да и вряд ли кому-то пришло бы в голову снимать молодую, никому не известную певицу. Тогда она ездила по Заполярью в составе агитбригады радиостанции «Юность».
В песне «Единственный вальс» есть много такого, что по тем временам наверняка было «на грани». И не очень принятый тогда, как сейчас бы сказали, spoken word, и слово «господи», и «запах дыма твоих сигарет» в воспоминаниях героини.
Что 18-летняя певица знала о запахе «его» сигарет, откуда взялись эти образы? В записях этой песни, которые можно найти в интернете, слышно, что Пугачеву наряду с вальсом вполне интересовал блюз, а черные джазовые певицы увлекали не меньше, чем Клавдия Шульженко.
Список лучших песен авторства Аллы Пугачевой не совпадает с ее условным сборником «the best of». Но эти песни — вехи в ее развитии как музыканта. Видно, как, осваивая новый стиль, она тут же пробовала в нем свои собственные силы.
В 1968 году Пугачева впервые обратилась к авторской песне. Тогда появилась первая версия композиции «Я тебя поцеловала» на стихи Александра Николаева, которая стала популярна в варианте 1988 года. Во всей красе бардовская ипостась Пугачевой проявилась, когда она записывала песни Микаэла Таривердиева для рязановской «Иронии судьбы».
Работая над музыкой к фильму «Женщина, которая поет», она не только проявила себя как автор эпических баллад, но и создала инструментальные пьесы, а также отдала должное блюзу. «Приезжай» — явный оммаж Дженис Джоплин. От своего постоянного автора Александра Зацепина сочинительские опыты она скрыла, и в титрах в качестве второго автора песен появился некий «Борис Горбонос».
В конечном счете песни «Горбоноса» были не менее популярны у зрителей, чем песни Зацепина.
Для фильма «Пена» Алла Пугачева написала едва ли не первый советский диско-шлягер в итальянском духе — «Поднимись над суетой». Для «Звездного лета» — песню «Папа купил автомобиль», в которой несложно расслышать интонации «When I"m 64» The Beatles. Кантри и фолк так увлекли Пугачеву, что в 1979 году для альбома «Поднимись над суетой» она записала песню на стихи Вуди Гатри «Что не может сделать атом».
Весь этот альбом звучал слишком «по-западному», но Пугачевой в то время разрешалось многое, если не все.
В 1970-е сенсацией стали ее композиции на стихи Осипа Мандельштама. Сочинение музыки для текстов репрессированного поэта Пугачева предпочла не отдавать в чужие руки. Первый после реабилитации сборник стихов Мандельштама вышел в 1973 году, и после этого он несколько лет все равно оставался поэтом «для посвященных». Пока не вышли песни Пугачевой, написанные на стихотворения «Музыкант», «Я больше не ревную» и «Петроград» (в версии Пугачевой — «Ленинград»).
Вершиной авторского таланта Аллы Пугачевой стал альбом «Как тревожен этот путь» (1982), в котором ее перу принадлежат 12 песен из 16 (остальные сочинили Раймонд Паулс и Владимир Высоцкий). В альбоме было все, от прог-рока до фанка, от регги до фолка. И не было ничего от «застойной» советской песни.
С годами композитор сосредоточилась на эпичном исповедальном материале, для которого привлекались надежные текстовики во главе с Ильей Резником. Пугачевой как автору песен теперь важнее было не осваивать новые территории, а выделять жирным шрифтом главы своих ненаписанных мемуаров. «Три счастливых дня», «Осенний поцелуй», «Ах, как живется мне сегодня»… В 1990-е ее вдруг заинтересовал шансон, для которого тогда и термина-то не было придумано. Она написала «Настоящего полковника» и «Не делайте мне больно, господа», словно дав жанру зеленый свет. А в 1997-м родились стихи и музыка для «Примадонны», с которой Пугачева поехала на «Евровидение» в Ирландию. Спустя два года она написала «Свечу» на стихи Бориса Пастернака, словно вернувшись к «высокой культуре». Ничего более значительного она с тех пор не создала, хотя сочинять продолжала.
В последние месяцы, после большой паузы, у Аллы Пугачевой вышел альбом и три новые песни, но большая часть этого материала относится к архивам. Может быть, в архивах есть и песни самой проверенной соратницы певицы, которые ждут своего часа. Уже пора.