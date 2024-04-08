Свои нюансы. Стоматолог рассказал, как надо лечить зубы пожилым

Аналогичным образом происходит лечение при восстановлении твердых тканей оставшихся зубов. Конечно, зачастую с наступлением пожилого возраста происходит значительная атрофия костной ткани, а следом за ней — мягкой ткани. Соответственно, часто мы не можем добиться идеальной эстетики, как в более молодом возрасте, поскольку изменены форма и цвет зубов, требуется значительное увеличение высоты нижней трети лица или высоты прикуса — ведь с возрастом происходит достаточно сильная стираемость. Но опять же повторюсь, так или иначе все эти вопросы решаемые и по большому счету, что в пожилом возрасте, что в молодом возрасте все абсолютно противопоказания, связанные с любым стоматологическим лечением, они достаточно одинаковы у всех.