Свои нюансы. Стоматолог рассказал, как надо лечить зубы пожилым

Считается, что чем старше становится человек, тем сложнее врачам, у которых он наблюдается. Организм уже не тот, что в молодости, имеется много сопутствующих болячек, поэтому некоторые уверяют, что даже обычная установка пломбы у стоматолога может вызвать множество проблем. Врач-стоматолог Владимир Лосев для aif.ru развеял стереотипы вокруг возрастных пациентов и рассказал, как на самом деле обстоит ситуация.
Действительно, зрелый возраст пациентов и связанные с ним осложнения чаще всего являются осложнениями. Но не абсолютными, а такими, которые можно скомпенсировать на период лечения и соответствующей адаптации. Например, абсолютные противопоказания к имплантации — это анемия и новообразования в области челюстно-лицевой области. Но это может быть в любом возрасте.
В остальных случаях, когда мы сталкиваемся, например, с диабетом или с остеопорозом, даже если пациент возрастной, то это не мешает решению стоматологических проблем, если на период лечения принимаются соответствующие препараты.
Альтернативные виды лечения
Другое дело, если пациенту требуется, например, установка дентальных имплантатов при полном или практически полном отсутствии зубов. В этом случае мы, конечно, предлагаем альтернативные виды лечения. Когда, допустим, нужно установить 10 имплантатов, которые требуют обширной костной пластики, мы предлагаем 4 или 6 имплантатов, но которые позволят установить их без каких-то дополнительных манипуляций с наращиванием костной ткани или мягкой ткани. Решение каждый раз принимается индивидуально, в зависимости от того, какую картину видит перед собой специалист.
Восстановлении твердых тканей
Аналогичным образом происходит лечение при восстановлении твердых тканей оставшихся зубов. Конечно, зачастую с наступлением пожилого возраста происходит значительная атрофия костной ткани, а следом за ней — мягкой ткани. Соответственно, часто мы не можем добиться идеальной эстетики, как в более молодом возрасте, поскольку изменены форма и цвет зубов, требуется значительное увеличение высоты нижней трети лица или высоты прикуса — ведь с возрастом происходит достаточно сильная стираемость. Но опять же повторюсь, так или иначе все эти вопросы решаемые и по большому счету, что в пожилом возрасте, что в молодом возрасте все абсолютно противопоказания, связанные с любым стоматологическим лечением, они достаточно одинаковы у всех.
Да, к людям в пожилом возрасте требуется более внимательное отношение, но при этом с учетом объективного заполнения анкеты и сбора анамнеза каких-то особенных показаний, связанных именно с возрастом, не возникает. Только определенная специфика лечения.