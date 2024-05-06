Светлый вторник. Что можно и что нельзя делать 7 мая 2024 года

В IX веке этот образ хранился у одной благочестивой вдовы, жившей недалеко от города Никея в Малой Азии. Это был период иконоборчества, и потому в один день к даме в дом ворвались солдаты. Один из них ударил в образ копьем, и из пораженного места истекла кровь. Вдова подкупила солдат, и они позволили спустить икону в море. Через два века святыня, стоя на воде, приплыла к Афону, к берегу, где стоял грузинский Иверский монастырь. Его монахи за несколько дней до этого видели в море огненный столп, восходящий до неба. От имени обители, где стала пребывать икона, — Иверской — она и получила свое название, а от места расположения — над вратами монастыря — стала называться еще Портаитиссою, т. е. Вратарницей. По преданию, явление иконы произошло во вторник Пасхальной недели. Именно поэтому празднование в ее честь совершается каждый год в разные дни, но именно в Светлый вторник.