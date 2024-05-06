Светлый вторник. Что можно и что нельзя делать 7 мая 2024 года

7 мая 2024 года, во второй день после Пасхи, наступает Светлый вторник. Каждый день недели после Христова Воскресения получил особое название и имел собственные традиции. В народном календаре этот день прозван Купальщицей или Купальницей. Также в этот день чтится Иверская икона Божией Матери.
Какие события вспоминают в Светлый вторник?
Церковь вспоминает последнюю проповедь Иисуса Христа в Иерусалимском храме, во время которой он обличил фарисеев и книжников в лицемерии, тщеславии и властолюбии.
В последние дни своего пребывания на земле Господь был особенно откровенен со своими учениками. Он рассказал им о предстоящих страданиях за род человеческий и о своем Втором пришествии.
Важное место в проповеди Христа занимают притчи о десяти девах и о талантах. Через них Спаситель призывает нас быть всегда бодрствующими и готовыми к встрече с Ним, ведь ни день, ни час его прихода не известны.
Что такое Иверская икона Божией Матери?
В IX веке этот образ хранился у одной благочестивой вдовы, жившей недалеко от города Никея в Малой Азии. Это был период иконоборчества, и потому в один день к даме в дом ворвались солдаты. Один из них ударил в образ копьем, и из пораженного места истекла кровь. Вдова подкупила солдат, и они позволили спустить икону в море. Через два века святыня, стоя на воде, приплыла к Афону, к берегу, где стоял грузинский Иверский монастырь. Его монахи за несколько дней до этого видели в море огненный столп, восходящий до неба. От имени обители, где стала пребывать икона, — Иверской — она и получила свое название, а от места расположения — над вратами монастыря — стала называться еще Портаитиссою, т. е. Вратарницей. По преданию, явление иконы произошло во вторник Пасхальной недели. Именно поэтому празднование в ее честь совершается каждый год в разные дни, но именно в Светлый вторник.
Изначально образ находился снаружи, в киоте непосредственно над входом, однако позднее внутри монастыря был построен специальный небольшой храм, в котором святыня и пребывает сегодня.
Что можно делать 7 мая 2024 года?
— Положено провести время на своем огороде.
— Отличный день для гостей и семейных посиделок, причем мужчины обязательно должны были помогать женщинам в домашних делах.
— Хороший день, чтобы крестить младенцев.
— В этот день обязательно помогать нуждающимся, совершать пожертвования.
Что нельзя делать 7 мая 2024 года?
— Нельзя поститься. Даже если человек намеревается причаститься, он должен что-либо съесть.
— Нельзя было унывать и предаваться мрачным мыслям.
— Нельзя ругаться и желать зла.
— Нельзя заниматься тяжелым физическим трудом.
— Нельзя венчаться и совершать заупокойные службы.
— Лучше не ходить на кладбище.