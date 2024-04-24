Светлый разум. Ученые открыли новый неожиданный эффект света

Светотерапию обычно используют для улучшения сна, а также лечение светом применяют для активизации иммунитета. Ученые в новой работе, опубликованной в eLife, определили, что воздействие света еще и помогает человеку улучшить его когнитивные возможности. Они связывают это с воздействием на такую часть мозга, как гипоталамус.
Биологическое воздействие света изучается давно. В данной работе появилась связь между определенными клетками сетчатки глаза, которые проецируют световые лучи в мозг. Они проецируются на несколько областей мозга, но при этом более интенсивно воздействуют на гипоталамус. А он еще связан с циркадными ритмами человека, ответственен за сон и внимание, а также когнитивные функции.
В исследовании принимали участие 26 здоровых молодых людей. Им предлагалось пройти два задания из числа слухо-когнитивных. Так, они определяли, идентичен ли звук тому, что они слышали до этого или есть ли в нем буква «К». Также задание было рассчитано на эмоциональную сферу — надо было определить, кто выдает звук — мужчина или женщина. При этом звук произносился нейтральным или злым тоном.
Во время выполнения заданий испытуемых помещали в темноту или в зону воздействия коротких периодов света при четырех уровнях освещенности. Данные исследовали с помощью МРТ с высоким разрешением и более качественным соотношением сигнал/шум в сравнении со стандартными приборами.
Было определено, что более высокий уровень света вызывал повышение активности задней части гипотоламуса. При высоком спектре света активность передней части гипоталамуса снижалась.
Общая оценка показала, что более высокий уровень света приводит к улучшению выполнения задач и повышает качество когнитивных функций. Это, как отметили ученые, дает более широкий просто для наработок и будущих исследований, чтобы более эффективно использовать свет в разных вариантах психологической терапии.