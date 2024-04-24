Светлый разум. Ученые открыли новый неожиданный эффект света

В исследовании принимали участие 26 здоровых молодых людей. Им предлагалось пройти два задания из числа слухо-когнитивных. Так, они определяли, идентичен ли звук тому, что они слышали до этого или есть ли в нем буква «К». Также задание было рассчитано на эмоциональную сферу — надо было определить, кто выдает звук — мужчина или женщина. При этом звук произносился нейтральным или злым тоном.