Светлая среда. Что можно и что нельзя делать 8 мая 2024 года

Марк родился в Иерусалиме и был племянником апостола Варнавы и учеником апостола Павла. Он долгое время следовал за Иисусом, и был рядом с ним в ночь крестных страданий Христа. После смерти и воскрешения учителя основал Церковь в Египте, был первым епископом в Александрии. С проповедью Евангелия путешествовал в Ливии, Нектополе, посетил внутренние области Африки. Побывал находящегося в кандалах в Риме апостола Павла. По преданию, здесь апостол Марк написал Евангелие для уверовавших язычников.