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Светлая среда. Что можно и что нельзя делать 8 мая 2024 года

8 мая 2024 года происходит Светлая среда, третий день после Пасхи Христовой. В народе этот день еще называют, Хороводницей или Градовой средой. В Светлую среду устраивали веселые хороводы, пора которых заканчивалась только на Троицу. Также это — день апостола Марка — автора одного из четырех евангелий.

Источник: РИА "Новости"

Какие события вспоминают в Светлую среду?

В этот день вспоминают свидетельство Иоанна Крестителя о Христе перед своими учениками. Андрей и Иоанн Богослов были так потрясены этим свидетельством, что пошли за Христом. Так Андрей фактически стал первым учеником Христа и Церковь издревле дала ему наименование «Первозванного». Далее Андрей Приводит своего брата Симона, которому Иисус дал новое имя Петр.

Затем Иссус находит Филиппа, который приводит к нему Нафанаила… мы видим как собирались ученики- апостолы к Спасителю, уверовав в нем Мессию. Господь обращается к Своим ученикам, предрекая: «Истинно, истинно говорю вам: отныне будете видеть небо отверстым и Ангелов Божьих восходящих и нисходящих к Сыну Человеческому».

Кто такой апостол и евангелист Марк?

Марк родился в Иерусалиме и был племянником апостола Варнавы и учеником апостола Павла. Он долгое время следовал за Иисусом, и был рядом с ним в ночь крестных страданий Христа. После смерти и воскрешения учителя основал Церковь в Египте, был первым епископом в Александрии. С проповедью Евангелия путешествовал в Ливии, Нектополе, посетил внутренние области Африки. Побывал находящегося в кандалах в Риме апостола Павла. По преданию, здесь апостол Марк написал Евангелие для уверовавших язычников.

Древние церковные писатели свидетельствуют, что Евангелие по Марку является краткой записью проповеди и рассказов апостола Петра. Вернувшись в Александрию, апостол укреплял верующих, противодействуя язычникам, что возбудило их ненависть.

Марк, предвидя свой конец, поспешил оставить после себя преемников — епископа Ананию и трех пресвитеров. Вскоре язычники напали на апостола во время богослужения, избили его, проволокли по улицам города и бросили в темницу. Ночью ему явился Спаситель и воодушевил его. Наутро толпа язычников снова варварски повлекла апостола Марка в судилище, но по дороге Марк скончался со словами: «В руки Твои, Господи, предаю дух мой».

Что можно делать 8 мая 2024 года?

— Этот день следует посвятить заботам о родных и близких.

— Хороший день, чтобы сходить в гости и собираться большой дружной семьей.

— Главное в этот день — совершать добрые поступки. Отказать просящему в это время считалось грехом.

Что нельзя делать 8 мая 2024 года?

— Нельзя слишком усердно или слишком тяжело физически работать.

— Нельзя предаваться унынию и мрачным мыслям.

— Нельзя завидовать и желать окружающим зла.

— Нельзя ругаться с близкими.

— Нельзя одалживать деньги.

— Нельзя напиваться и объедаться.