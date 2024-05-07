Светлая среда. Что можно и что нельзя делать 8 мая 2024 года

Какие события вспоминают в Светлую среду?
В этот день вспоминают свидетельство Иоанна Крестителя о Христе перед своими учениками. Андрей и Иоанн Богослов были так потрясены этим свидетельством, что пошли за Христом. Так Андрей фактически стал первым учеником Христа и Церковь издревле дала ему наименование «Первозванного». Далее Андрей Приводит своего брата Симона, которому Иисус дал новое имя Петр.
Затем Иссус находит Филиппа, который приводит к нему Нафанаила… мы видим как собирались ученики- апостолы к Спасителю, уверовав в нем Мессию. Господь обращается к Своим ученикам, предрекая: «Истинно, истинно говорю вам: отныне будете видеть небо отверстым и Ангелов Божьих восходящих и нисходящих к Сыну Человеческому».
Кто такой апостол и евангелист Марк?
Марк родился в Иерусалиме и был племянником апостола Варнавы и учеником апостола Павла. Он долгое время следовал за Иисусом, и был рядом с ним в ночь крестных страданий Христа. После смерти и воскрешения учителя основал Церковь в Египте, был первым епископом в Александрии. С проповедью Евангелия путешествовал в Ливии, Нектополе, посетил внутренние области Африки. Побывал находящегося в кандалах в Риме апостола Павла. По преданию, здесь апостол Марк написал Евангелие для уверовавших язычников.
Древние церковные писатели свидетельствуют, что Евангелие по Марку является краткой записью проповеди и рассказов апостола Петра. Вернувшись в Александрию, апостол укреплял верующих, противодействуя язычникам, что возбудило их ненависть.
Марк, предвидя свой конец, поспешил оставить после себя преемников — епископа Ананию и трех пресвитеров. Вскоре язычники напали на апостола во время богослужения, избили его, проволокли по улицам города и бросили в темницу. Ночью ему явился Спаситель и воодушевил его. Наутро толпа язычников снова варварски повлекла апостола Марка в судилище, но по дороге Марк скончался со словами: «В руки Твои, Господи, предаю дух мой».
Что можно делать 8 мая 2024 года?
— Этот день следует посвятить заботам о родных и близких.
— Хороший день, чтобы сходить в гости и собираться большой дружной семьей.
— Главное в этот день — совершать добрые поступки. Отказать просящему в это время считалось грехом.
Что нельзя делать 8 мая 2024 года?
— Нельзя слишком усердно или слишком тяжело физически работать.
— Нельзя предаваться унынию и мрачным мыслям.
— Нельзя завидовать и желать окружающим зла.
— Нельзя ругаться с близкими.
— Нельзя одалживать деньги.
— Нельзя напиваться и объедаться.