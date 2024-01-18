Сверхмассивные черные дыры обладают постоянными «тенями»

«Новые изображения тени сверхмассивной черной дыры в центре галактики M87 подчеркивают ее стабильность и постоянность. В дополнение к этому, мы зафиксировали сдвиги в положении самых темных и ярких областей этого огненного кольца, что расширяет наши представления о том, как черная дыра поглощает материю», — заявил научный сотрудник MPIfR Михаэль Янсен, чьи слова приводит пресс-служба института.

Ученые совершили это открытие в ходе повторных наблюдений за «тенью» сверхмассивной черной дыры, расположенной в центральной области относительно близкой к нам эллиптической галактики M87 в созвездии Девы. Они уже много лет ведут наблюдения за этим объектом в рамках проекта Event Horizons Telescope (EHT).

Он представляет собой своеобразную виртуальную обсерваторию-интерферометр, которая объединила в себе мощности восьми самых чувствительных микроволновых радиообсерваторий мира. В апреле 2019 года участники проекта EHT опубликовали первую в истории фотографию «тени» черной дыры, особого региона в ее окрестностях, где можно увидеть своеобразное «отражение» горизонта событий.

Постоянная «тень» черной дыры

Для окончательного подтверждения существования этого объекта ученые провели повторную сессию наблюдений за центром галактики M87, в рамках которой чувствительность и разрешающая способность EHT были дополнительно улучшены за счет подключения к нему мексиканской микроволновой обсерватории LMT и Гренландского радиотелескопа, установленного на северо-западном побережье острова.

Последующий анализ собранных сведений подтвердил, что сверхмассивную черную дыру в центре галактики М87 действительно окружает гигантская «тень». Размеры и форма этого объекта, как отмечают ученые, не изменились за те месяцы, которые разделяли первую и вторую сессии наблюдений при помощи EHT, что говорит о постоянном характере «тени». Это подтвердило теоретические расчеты свойств подобных «отражений» горизонта событий, основанные на базе теории относительности.

При этом исследователи обнаружили, что облик «тени» черной дыры существенным образом поменялся из-за смещения в положении самых ярких и темных участков внутри ее огненного кольца. По словам астрономов, это говорит о наличии турбулентных процессов в окрестностях горизонта событий, влияющих на то, как вращающаяся сверхмассивная черная дыра поглощает и выбрасывает потоки материи.

В апреле 2024 года участники проекта EHT планируют возобновить наблюдения, в рамках которых исследователи надеются получить еще более четкие и детальные фотографии «тени» сверхмассивной черной дыры в центре галактики M87. Они помогут ученым раскрыть другие особенности в облике и поведении этого гигантского и невидимого для глаза объекта, подытожили исследователи.