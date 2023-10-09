Супруги по расчету. Эксперты рассказали, как составить брачный договор

Еще недавно практика заключения брачного договора была чуждой россиянам. Но теперь все больше пар соглашается составить этот документ. Когда он может понадобиться, и в каких случаях без контракта не обойтись, aif.ru разобрался вместе с экспертами.

Что можно прописать в брачном договоре?

Есть мнение, пришедшее из западных фильмов, что в контракт между мужем и женой можно включить все, что угодно. Но это не так. По российским законам, в брачном договоре закрепляются имущественные права и обязанности в браке или при его расторжении. Поэтому в документе нельзя зафиксировать вопросы, связанные со здоровьем, деловой репутацией, личной неприкосновенностью, неприкосновенностью частной жизни и жилища, свободой выбора рода занятий и профессии, места пребывания и жительства. Проще говоря, контракт не зарегистрируют, если одному из супругов захочется добавить в соглашение пункт о том, кому и во сколько возвращаться домой и сколько раз в неделю делать уборку дома.

«Такой запрет существует, чтобы исключить предпосылки для умаления личных неимущественных супружеских прав. Они являются основными правами и свободами граждан и закреплены в Конституции. Включение в брачный договор условий, регулирующих их личные неимущественные отношения, сделает его недействительным. При этом следует помнить, что признание брачного договора недействительным возможно только в судебном порядке», — уточняет нотариус Николай Третьяков.

В каких случаях контракт необходим?

Только в Москве за последние 10 лет число брачных контрактов выросло почти втрое. Причем чаще всего договоры заключают молодые пары.

«Нынешняя молодежь — очень грамотная, она и создает этот тренд на брачные контракты. Мы получили данные от наших партнеров-нотариусов, что в столице за 2022 год удостоверили более 110 тысяч таких соглашений, а в 2023 году — уже 156 тысяч. За последние шесть лет количество оформленных брачных договоров выросло на 70%», — рассказывает руководитель семейного агентства недвижимости «Агентесса» Ева Харитонова.

Нередко составление брачного контракта носит вынужденный характер, когда один или оба супруга ведут бизнес. В этом случае лучше, чтобы брачный договор был составлен как можно раньше, задолго до возможного банкротства или других непредвиденных обстоятельств.

Еще одна категория любителей заключать брачный договор — ипотечники. «Например, когда один из супругов не работает или имеет плохую кредитную историю, банк может предложить хорошие условия по кредиту, но заем будет на одном супруге. Или же кредитор может возложить обязательство по внесению платежей на одну из сторон. Бывает, что муж или жена не соглашается на кредит, и тогда ипотека через брачный контракт оформляется на одного из супругов. Но после развода эта квартира уже не будет подлежать разделу», — уточняет адвокат Анна Аржанникова.

Как поделить имущество в брачном договоре?

Пока у пары нет совместно нажитого имущества, то кажется, делить им нечего. Но потом могут покупаться или наследоваться квартиры, сады, земельные участки, и вторая сторона при разводе может попытаться претендовать на них.

«Если во время брака вы приобретали квартиры, земельные участки, то обязательно укажите в брачном договоре, на средства кого из супругов была куплена недвижимость, и в чью собственность она поступает. Также брачный договор может решить судьбу недвижимости, которую вы планируете приобрести в будущем. Главное — в условиях договора указать возможную покупку недвижимости, и как вы хотите ею распорядиться», — делится опытом Ева Харитонова.

Брачный договор нужно составить сразу после свадьбы?

Как показывает адвокатская практика, мало кто подписывает соглашение спустя много лет совместной жизни, а зря. Когда на горизонте уже замаячил развод, сторонам бывает сложно договориться. Впрочем, закон не ограничивает супругов: заключить контракт с мужем или женой можно до свадьбы, сразу после нее или при расторжении.

«Я бы рекомендовала учитывать налоговые выплаты, ведь после расторжения брака бывшим супругам придется уплатить налог с полученного имущества. Оно будет расцениваться как доход. Если же перед разводом стороны заключают контракт и прописывают, кому отходит машина, а кому — домик в деревне, то налог взиматься не будет», — добавляет Анна Аржанникова.

Можно ли сменить условия контракта?

По взаимному соглашению сторон договор может меняться, дополняться новыми пунктами, ведь в течение жизни семья обычно прирастает имуществом, а жизненные ситуации могут меняться.

Как проверить брачный контракт на подлинность?

Каждый документ вносится в Единую информационную систему нотариата, защищенную от доступа третьих лиц. Любой нотариально заверенный брачный договор сегодня имеет особый QR-код. Если его отсканировать, то станет ясно, подлинник это или нет. Так что пытаться его подделать или скорректировать без ведома второй стороны просто бессмысленно.

Можно ли заключить соглашение дистанционно?