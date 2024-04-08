Супермаркет в Австралии придумал необычный способ борьбы с кражами

Упаковки с дорогим мясом укладывают в прозрачные пластмассовые контейнеры, на которые крепится полоска с локатором. Чтобы ее снять, покупателю требуется оплатить товар. После этого кассир при помощи магнита удалит с упаковки устройство и сам извлечет лоток с мясом.