Супермаркет в Австралии придумал необычный способ борьбы с кражами

Австралийская сеть супермаркетов Drakes начала пробную установку GPS-локаторов на дорогое мясо, чтобы минимизировать убытки, вызванные кражами. Об этом пишет OddityCentral. Компания является первой в стране, применившей такую технологию к мясным продуктам.
Упаковки с дорогим мясом укладывают в прозрачные пластмассовые контейнеры, на которые крепится полоска с локатором. Чтобы ее снять, покупателю требуется оплатить товар. После этого кассир при помощи магнита удалит с упаковки устройство и сам извлечет лоток с мясом.
По мнению покупателей, прозрачные контейнеры выглядят не очень прочными, но специалисты утверждают, что для того, чтобы их открыть, следует приложить значительные усилия. Поэтому намного проще заплатить за продукт и забрать его на кассе.
По словам представителя сети, из супермаркетов Drakes ежегодно крадут мясо на общую сумму 12 миллионов долларов. Компания надеется, что GPS-локаторы помогут значительно сократить эти потери.
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Анна Морозова