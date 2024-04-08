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Супермаркет в Австралии придумал необычный способ борьбы с кражами

Упаковки с мясом оснащаются GPS-локаторами.

Австралийская сеть супермаркетов Drakes начала пробную установку GPS-локаторов на дорогое мясо, чтобы минимизировать убытки, вызванные кражами. Об этом пишет OddityCentral. Компания является первой в стране, применившей такую технологию к мясным продуктам.

Упаковки с дорогим мясом укладывают в прозрачные пластмассовые контейнеры, на которые крепится полоска с локатором. Чтобы ее снять, покупателю требуется оплатить товар. После этого кассир при помощи магнита удалит с упаковки устройство и сам извлечет лоток с мясом.

По мнению покупателей, прозрачные контейнеры выглядят не очень прочными, но специалисты утверждают, что для того, чтобы их открыть, следует приложить значительные усилия. Поэтому намного проще заплатить за продукт и забрать его на кассе.

По словам представителя сети, из супермаркетов Drakes ежегодно крадут мясо на общую сумму 12 миллионов долларов. Компания надеется, что GPS-локаторы помогут значительно сократить эти потери.

Ранее в подмосковный супермаркет на работу взяли кота.

Анна Морозова