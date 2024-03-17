Суп народа: почему первое блюдо можно есть не всем

Гастроэнтеролог Анастасия Тимощенко подчеркивает, что в стране с достаточно суровым климатом ежедневное включение в рацион супов является культурной традицией. Горячие жидкие блюда издавна позволяли согреться и быстрее насытиться в условиях скудного продуктового разнообразия в зимнее время. Одним таким блюдом можно было накормить большую семью. А зимой, в отсутствие свежих овощей, для супа годились корнеплоды, которые могут долго храниться. Теперь, когда рацион разнообразнее, чем в прежние времена, первое блюдо по-прежнему ставят на стол в качестве основного приема пищи.