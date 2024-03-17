Суп народа: почему первое блюдо можно есть не всем

Многие россияне считают суп главным блюдом в ежедневном рационе и не мыслят обед без первого. Однако врачи советуют индивидуально подходить к планированию рациона. Какие супы относят к самым полезным, кому лучше обходиться без борщей и рассольников, а кто может позволить себе щи с мозговой косточкой — в материале «Известий».
Щи или борщ
Гастроэнтеролог Анастасия Тимощенко подчеркивает, что в стране с достаточно суровым климатом ежедневное включение в рацион супов является культурной традицией. Горячие жидкие блюда издавна позволяли согреться и быстрее насытиться в условиях скудного продуктового разнообразия в зимнее время. Одним таким блюдом можно было накормить большую семью. А зимой, в отсутствие свежих овощей, для супа годились корнеплоды, которые могут долго храниться. Теперь, когда рацион разнообразнее, чем в прежние времена, первое блюдо по-прежнему ставят на стол в качестве основного приема пищи.
Нутрициолог Вероника Гусакова считает супы составляющей здорового рациона питания. Они содержат клетчатку, питательные вещества и витамины, при этом имеют низкую калорийность и легко усваиваются.
— Один из самых полезных супов — борщ. В это блюдо добавляют свеклу, капусту, морковь, лук, которые богаты витаминами и минералами. Поэтому борщ — отличный источник клетчатки и антиоксидантов, которые способствуют укреплению иммунитета, — рассказывает эксперт.
Куриным бульоном на Руси издавна потчевали тех, кто перенес тяжелую простуду. Это блюдо богато белком и способно помочь восстановить силы после физических нагрузок и продолжительных болезней.
— Щи — еще один полезный суп, особенно если он готовится из квашеной капусты. Такая капуста обладает высоким содержанием витаминов С и К. Содержится в ней немало клетчатки, которая помогает нормализовать пищеварительный процесс и поддержать здоровье кишечника, — комментирует Вероника Гусакова.
Классический русский суп — рассольник. Его название неслучайно, поскольку в состав входят соленые огурцы и кислая капуста. Благодаря этим ингредиентам рассольник богат антиоксидантами, что способствует улучшению работы пищеварительной системы.
— Чечевичная похлебка — идеальный выбор для вегетарианцев и веганов. Чечевица является ценным источником растительного белка и железа. Суп из нее помогает снизить уровень холестерина и поддерживать в рабочем режиме здоровое сердце, — говорит гастроэнтеролог.
Холодные супы входят в традиционный рацион и встречаются чаще у южных народов по причине жаркого климата.
— Суть холодного супа останется той же, что у горячего, — это прекрасный способ накормить большую семью и получить быстрое насыщение, включая в рацион овощи, — комментирует эксперт.
— Гаспачо — испанский холодный суп из помидоров, огурцов, перца и лука. Он богат витаминами А и С. Гаспачо не только освежает в жаркую погоду, но и способствует укреплению иммунной системы за счет содержания антиоксидантов, — комментирует Вероника Гусакова.
Есть свои плюсы и у супов-пюре. Они подходят для тех, кто испытывает проблемы с желудочно-кишечным трактом (ЖКТ) или здоровьем зубов, подчеркивает собеседница.
Можно ли отказаться от супа
Старшее поколение часто обращает внимание на вероятность развития гастрита или язвы при отказе от первых блюд. Однако тут нет причинно-следственных связей.
— Гастрит, а уж тем более язва не могут возникнуть при отказе от включения в рацион супов. А некоторые заболевания ЖКТ, такие как функциональная диспепсия, не предполагают их употребление, поскольку такое блюдо за счет объема может провоцировать тяжесть или боль в животе, — комментирует Анастасия Тимощенко.
Гастроэнтеролог рекомендует в том случае, если супы вызывают дискомфорт и другие неприятные симптомы, отказаться от этого варианта обеда в пользу второго блюда. При этом важно, чтобы в блюде рационально сочетались все полезные компоненты, сохранялся баланс по содержанию белков, жиров, углеводов и микроэлементов.
— Ограничений по частоте и количеству порций супа не разработано. Однако, учитывая, что пищевая ценность супа ниже, чем у вторых блюд, для полноценного рациона желательно включать подобное блюдо один раз в день, — предостерегает Тимощенко.
Класть в первое блюдо сметану или сухарики, с точки зрения гастроэнтеролога, не возбраняется. Такие добавки оказывают влияние на пищевую ценность — за счет жира или дополнительного источника углеводов увеличивается калорийность. Таким образом, суп становится сытнее.
Кому вреден мясной бульон
Для приготовления супа могут использоваться как овощные, так и мясные бульоны. Гастроэнтеролог советует отдавать предпочтение вторичному бульону.
— После закипания мяса первичный бульон сливается и в кастрюлю добавляется чистая вода. Это важно в связи с тем, что многие экстрактивные вещества при варке мяса переходят в бульон, что и требует его замены в период приготовления, — разъясняет эксперт.
Длительность приготовления бульонов различна и зависит от типа используемого мяса или рыбы, говорит гастроэнтеролог. Быстрее всего готовится бульон на основе рыбы (30−40 минут), дольше всего — бульоны из говядины или баранины (в среднем от полутора до двух часов).
— Последнее время стали популярны супы на мозговой косточке, которые являются натуральным источником коллагена, полезного для суставов и кожи. Однако важно помнить, что качество и состав костного бульона могут сильно варьироваться. Кроме того, такой бульон нужно долго варить, он не подойдет для людей страдающих заболеваниями ЖКТ, — говорит Вероника Гусакова.
Мясные бульоны, как и костные, полезны не всем. В них много белков и витаминов группы В, но также высоко содержание пуринов, избыток которых вреден для здоровья. Врачи советуют с осторожностью относиться к мясным бульонам тем, кто страдает от подагры или заболеваний почек. Лучше отдать предпочтение овощным супам.
— Заболевания пищеварительной системы, такие как гастрит, панкреатит, язва желудка, тоже требуют исключить из рациона наваристые, экстрактивные бульоны, — комментирует Вероника Гусакова.
При сердечно-сосудистых заболеваниях и проблемах с холестерином нутрициолог рекомендует выбирать постные сорта мяса.
— Температура готового супа также важна для здоровья. Слишком горячие блюда провоцируют ожог слизистой, вызывают воспаление. Оптимальная температура супа не должна превышать 65 , — комментирует Гусакова.
Врачи подчеркивают, что первое блюдо следует делать из качественных продуктов, а от супов быстрого приготовления следует отказаться. В такой пище много калорий, избыток соли и мало полезных веществ.