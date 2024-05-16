«Сухари вкуснее есть вечером»: Московский зоопарк показал кадры с трапезой бобров

Также генеральный директор зоопарка показала ролик с родившимся в октябре прошлого года кенгуренком по имени Греча. На видео малышка сидит у мамы в сумке и с интересом рассматривает предложенные свежие листья растения. Посмотрев, как ее родительница с аппетитом уплетает их, Греча тоже рискнула попробовать. Конечно же, не вылезая из удобной сумочки.