«Сухари вкуснее есть вечером»: Московский зоопарк показал кадры с трапезой бобров

— Наступает вечер и просыпаются Бобры!!! Сухари вкуснее есть вечером. И громче получается, — написала руководитель столичного зоосада.
На опубликованном ролике видны три бобра — мать семейства Манюня, дочь Земля и сын Беляш. Все герои публикации увлечены поглощением пищи, предложенной заботливыми киперами. Частое перебирание бобровых зубов по засохшим коркам создает интересный скрежет, хотя самих участников «пира» это, похоже, никак не смущает.
Некоторые подписчики Telegram-канала Акуловой по-доброму и с юмором позавидовали зубам этих забавных животных.
Также генеральный директор зоопарка показала ролик с родившимся в октябре прошлого года кенгуренком по имени Греча. На видео малышка сидит у мамы в сумке и с интересом рассматривает предложенные свежие листья растения. Посмотрев, как ее родительница с аппетитом уплетает их, Греча тоже рискнула попробовать. Конечно же, не вылезая из удобной сумочки.