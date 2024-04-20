Суббота Акафиста. Что можно и нельзя делать 20 апреля 2024 года?

20 апреля 2024 года, в субботу пятой недели Великого поста, в храмах единственный раз в году звучит Акафист Пресвятой Богородице. Этот день так и называется — Суббота Акафиста. Также в этот день вспоминают мученика Руфина, мученицу Акилину и с ними 200 воинов. Предки считали его мистическим. По древним поверьям, в это время из зимней спячки выходят русалки.
Что такое Акафист Богородице?
В субботу на пятой неделе Великого поста святая Церковь торжественно возглашает молебное пение акафиста, или благодарственной похвалы Пресвятой Богородице. Вследствие этого и сам праздник называется «Похвала Пресвятой Богородице».
Считается, что Акафист Богородице появился после 626 года, когда Константинополь осаждали персы. После чудесного избавления города и было составлено данное песнопение, прославляющее Богородицу.
Праздник Похвалы Богородицы в пятую субботу Великого поста возник в IX веке и впервые упоминается уже в Типиконе Великой церкви; в уставах монастырских (Студийском и его редакциях) на этот праздник полагается пение Акафиста Богородице.
Кто такой Руфин и Акилина?
Диакон Руфин, мученица Акилина и с ними 200 воинов пострадали около 310 года в городе Синопе на Черном море при императоре Максимиане. Когда Руфин был посажен в темницу за исповедание христианской веры, Акилина заботилась о нем и за это была также взята под стражу. В темнице своими чудесами они обратили 200 воинов ко Христу и вместе с ними были усечены мечом.
Что можно делать 20 апреля 2024 года?
— В этот день следует побывать в храме на богослужении.
— Принято стирать и гладить рубашки.
Что нельзя делать 20 апреля 2024 года?
— Нельзя ходить к водоемам в одиночку.
— Нельзя бросать в водоемы мусор и выяснять около них отношения.
— Нельзя после того как стемнеет, смотреть в окно на небо.
— Нельзя тратить все имеющиеся деньги.
— Нельзя шуметь, громко смеяться и петь песни.