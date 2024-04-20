Суббота Акафиста. Что можно и нельзя делать 20 апреля 2024 года?

Диакон Руфин, мученица Акилина и с ними 200 воинов пострадали около 310 года в городе Синопе на Черном море при императоре Максимиане. Когда Руфин был посажен в темницу за исповедание христианской веры, Акилина заботилась о нем и за это была также взята под стражу. В темнице своими чудесами они обратили 200 воинов ко Христу и вместе с ними были усечены мечом.