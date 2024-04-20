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Суббота Акафиста. Что можно и нельзя делать 20 апреля 2024 года?

20 апреля 2024 года — суббота Акафиста. Также в этот день вспоминают мученика Руфина, мученицу Акилину и с ними 200 воинов.

Источник: РИА "Новости"

20 апреля 2024 года, в субботу пятой недели Великого поста, в храмах единственный раз в году звучит Акафист Пресвятой Богородице. Этот день так и называется — Суббота Акафиста. Также в этот день вспоминают мученика Руфина, мученицу Акилину и с ними 200 воинов. Предки считали его мистическим. По древним поверьям, в это время из зимней спячки выходят русалки.

Что такое Акафист Богородице?

В субботу на пятой неделе Великого поста святая Церковь торжественно возглашает молебное пение акафиста, или благодарственной похвалы Пресвятой Богородице. Вследствие этого и сам праздник называется «Похвала Пресвятой Богородице».

Считается, что Акафист Богородице появился после 626 года, когда Константинополь осаждали персы. После чудесного избавления города и было составлено данное песнопение, прославляющее Богородицу.

Праздник Похвалы Богородицы в пятую субботу Великого поста возник в IX веке и впервые упоминается уже в Типиконе Великой церкви; в уставах монастырских (Студийском и его редакциях) на этот праздник полагается пение Акафиста Богородице.

Кто такой Руфин и Акилина?

Диакон Руфин, мученица Акилина и с ними 200 воинов пострадали около 310 года в городе Синопе на Черном море при императоре Максимиане. Когда Руфин был посажен в темницу за исповедание христианской веры, Акилина заботилась о нем и за это была также взята под стражу. В темнице своими чудесами они обратили 200 воинов ко Христу и вместе с ними были усечены мечом.

Что можно делать 20 апреля 2024 года?

— В этот день следует побывать в храме на богослужении.

— Принято стирать и гладить рубашки.

Что нельзя делать 20 апреля 2024 года?

— Нельзя ходить к водоемам в одиночку.

— Нельзя бросать в водоемы мусор и выяснять около них отношения.

— Нельзя после того как стемнеет, смотреть в окно на небо.

— Нельзя тратить все имеющиеся деньги.

— Нельзя шуметь, громко смеяться и петь песни.