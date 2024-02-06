Стюардесса спасла яйца редких фламинго на борту самолета

Инцидент произошел на борту самолета, следовавшего из Атланты в Сиэтл в августе 2023 года. Среди пассажиров рейса был сотрудник зоопарка Вудленд-Парк, который вез в инкубаторе шесть яиц чилийского фламинго. Внезапно агрегат, который поддерживал будущих птенцов в тепле, перестал работать, и пассажир обратился к бортпроводнице Эмбер за помощью.