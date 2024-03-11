Студенты оплатили поездку на родину не видевшему семью 11 лет охраннику колледжа

Они подробно описали доброту и отзывчивость охранника, а также бедственное положение, в котором он находится. «Для тех, кто не знает Джеймса, — он действительно один из самых приятных людей, с которыми доводилось иметь дело», — сказано в сообщении на сайте. Студенты отметили, что мужчина встречает всех улыбкой, всегда готов помочь и поддержать разговор на любую тему.