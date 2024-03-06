Студент из Томска воспроизвел по памяти 14 159 символов числа пи

Мы без труда назовем два знака после запятой в числе π. Хотя в обычной жизни мы этим числом не то чтобы часто пользуемся. Другое дело математики, астрономы и специалисты в сфере квантовой механики. Правда, запомнить сто триллионов знаков (и это только то, что известно науке на сегодня) вряд ли кому-то будет под силу. Но это не значит, что надо бросать попытки. Вот, например, студент Томского политеха Сергей Гоп запомнил и воспроизвел больше 14 тысяч знаков.