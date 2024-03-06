Студент из Томска воспроизвел по памяти 14 159 символов числа пи

Мы без труда назовем два знака после запятой в числе π. Хотя в обычной жизни мы этим числом не то чтобы часто пользуемся. Другое дело математики, астрономы и специалисты в сфере квантовой механики. Правда, запомнить сто триллионов знаков (и это только то, что известно науке на сегодня) вряд ли кому-то будет под силу. Но это не значит, что надо бросать попытки. Вот, например, студент Томского политеха Сергей Гоп запомнил и воспроизвел больше 14 тысяч знаков.
Новый российский рекорд установил студент, который с 2019 года активно занимается мнемотехникой. Даже принимал участие в турнирах и чемпионатах по спортивному запоминанию (да, есть и такое). Как можно видеть, все это он делал совершенно не зря — благодаря специальной подготовке Сергей запомнил 14 159 знаков числа π после запятой.
Достижение сибиряка уже подтвердили независимые эксперты Международного агентства регистрации рекордов INTERRECORD и внесли в Книгу рекордов России.
Предыдущие пять лет российский рекорд держал екатеринбуржец Денис Бабушкин, который, будучи учеником 10-го класса, запомнил 13 202 знака числа π после запятой и воспроизвел их на досках за 380 минут. А вот мировой рекорд выглядит пока недосягаемым — его в 2015 году установил индиец Раджвир Мина, запомнивший 67 890 цифр. Восторгаясь такими показателями, нам остается разве что узнать, откуда берется феноменальная память.