Студент из Бурятии создал нейросеть для распознавания фруктов

«Я сам решил разработать нейросеть на знакомом для себя языке Python. Данные нашел в интернете, их обработал и создал рабочий датасет. Обучение после написания кода было простым, я редактировал параметры, чтобы добиться большего процента успеха в распознавании», — отметил Алдар Батуев.