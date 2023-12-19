Стройный ряд. Стоматолог рассказала, когда надо менять коронки

Протезирование зубов коронками — один из способов восстановить сильно разрушенный зуб. Причем работает метод даже в сложных ситуациях. С помощью коронки можно вернуть зубу прежнюю форму, восстановить его функции и защитить от кариеса. Однако коронки — это не навсегда. И иногда наступает момент, когда их надо заменять. В каких же случаях это требуется, aif.ru рассказала врач-стоматолог, челюстно-лицевой хирург, имплантолог-ортопед, главный врач стоматологической клиники Вероника Мелехова.

Менять коронку точно не надо, если она состоятельна, под ней нет кариеса, у зуба предварительно были хорошо пролечены каналы и на верхушках корней нет воспалений. Это все заметно на снимках. Также коронка не должна шататься. И такую коронку можно спокойно оставить даже по истечении ее гарантийного срока. Последний обычно составляет 3−5 лет и довольно сильно отличается от срока эксплуатации — путать эти понятия не стоит. На практике хорошо сделанная коронка, которая не утратила своей состоятельности, может стоять годами и даже 20 лет и более.

Когда менять?

Если у коронки появилась подвижность, она идет под смену. Ведь герметичности не хватает, под нее могут попадать бактерии и остатки пищи, которые для этих бактерий становятся самой лучшей питательной средой. В результате из-за подвижности коронки может начаться кариес. И тут коронку можно либо перефиксировать, если она соответствует всем остальным требованиям, либо сделать новую.

Поменять коронку следует и в том случае, если она частично скололась — часть коронки есть, а кусочек откололся.

Замена коронки требуется и в том случае, если ранее в зубе под ней пролечивали корни с удалением нерва и пломбировкой каналов, которые были выполнены некачественно. Нередко следствием становится воспаление на верхушке корня, требующее перелечивания. Терапию можно проводить двумя способами. Первый — можно провести трепанацию коронки, то есть сделать в ней небольшую дырочку и через нее пролечить каналы. Однако это не самый лучший вариант, ведь коронку все равно придется после этого снимать, так как нарушена ее целостность, а значит, состоятельной ее уже не назвать.

Второй вариант лечения в этом случае — сразу снять коронку и провести полноценное лечение каналов. Потом уже возвращать коронку на место или сделать новую.