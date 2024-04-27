Строители во время сноса школы нашли 104-летнюю капсулу времени

Как сообщают СМИ, капсула, заложенная в фундамент средней школы в Миннесоте, была найдена, когда строительная бригада сносила здание. Послание из прошлого было открыто на специальном общественном мероприятии.
Внутри были обнаружены различные предметы: магнит с символом школы, школьная газета, выпущенная в 1920 году, список учителей и финансовые отчеты.
«Всегда интересно узнать побольше об истории нашего сообщества и людях, которые построили эту великолепную школу», — рассказал директор Джефф Элстад.
Представители образовательного учреждения рассказали, что часть найденных предметов будет выставлено на всеобщее обозрение в новом здании школы, а остальные реликвии отдадут в местный музей.