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Строители во время сноса школы нашли 104-летнюю капсулу времени

В США во время сноса школы нашли капсулу времени из 1920 года, пишет Fox News.

Источник: Owatonna Public Schools

Как сообщают СМИ, капсула, заложенная в фундамент средней школы в Миннесоте, была найдена, когда строительная бригада сносила здание. Послание из прошлого было открыто на специальном общественном мероприятии.

Внутри были обнаружены различные предметы: магнит с символом школы, школьная газета, выпущенная в 1920 году, список учителей и финансовые отчеты.

«Всегда интересно узнать побольше об истории нашего сообщества и людях, которые построили эту великолепную школу», — рассказал директор Джефф Элстад.

Представители образовательного учреждения рассказали, что часть найденных предметов будет выставлено на всеобщее обозрение в новом здании школы, а остальные реликвии отдадут в местный музей.