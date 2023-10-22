20:12 (мск), источник: Комсомольская правда

Стрессуешь — скушай рыбку: Ученые выяснили, что средиземноморская диета помогает бороться с симптомами ПТСР

Оказывается, наш эмоциональный фон во многом зависит от того, что мы едим, и от состояния микробиома кишечника и определенное питание может существенно снизить переживание стресса, показало исследование посттравматического стрессового расстройства среди женщин.

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Источник: РИА "Новости"
ПТСР — это расстройство психического здоровья, основанное на страхе, которое развивается у некоторых людей, переживших тревожную и ужасающую ситуацию. Тут речь идет о психической травме, о переживании смерти близкого, угрозы собственной жизни и переживании периода после насилия.

Новое исследование проводили в клинике при участии Гарвардской школы общественного здравоохранения и оказалось, что участницы, которые придерживались средиземноморской диеты (больше овощей и фруктов, предпочтение рыбы и мяса птицы вместо говядины) испытывали снижение симптомов посттравматического стрессового расстройства, по сравнению с теми, кто питался иначе.

— Существует очень интригующая взаимосвязь между микробиомом кишечника человека и мозгом, — считает один из авторов исследования доктор Ян-Ю Лю, сотрудник отделения сетевой медицины Ченнинга, медицинский факультет, больницы Бригама и Гарвардской медицинской школы. — В ходе нашего исследования мы узнали, как такие факторы, как диета, связаны с симптомами посттравматического стрессового расстройства.

Команда собрала данные 191 женщины. Участниц разделили на три группы: с вероятным посттравматическим стрессовым расстройством, с травмой, но без посттравматического стрессового расстройства и без травмы.

При оценке результатов учитывали такие показатели, как индекс массы тела (ИМТ) и данные о питании, наличие депрессии и прием антидепрессантов.

Оказалось, что те женщины, которые ели больше овощей и меньше красного мяса, можно сказать, придерживались средиземноморской системы питания, испытывали меньше симптомов посттравматического стрессового расстройства. А вот потребление красного и обработанного мяса оказалось связано с повышением симптомов ПТСР.

Причем у дам с меньшими проявлениями стресса в кишечнике нашли больше бактерий Eubacterium eligens, это грамотрицательные анаэробные бактерии палочковидной формы, живущие в толстой кишке. Особенно нравятся этим бактериям овощи, фрукты и рыба, а вот не нравятся — красное и переработанное мясо (сосиски, сардельки, колбаски).

Исследователи отмечают ограничения своей работы, однако надеются, что в будущем диету можно будет применять и как обоснованный фактор в терапии ПТСР.

— Удивительно, что наши результаты показывают, что средиземноморская диета может принести потенциальное облегчение людям, испытывающим симптомы посттравматического стрессового расстройства, — говорит Ян-Ю Лю. — Мы стремимся узнать больше о взаимосвязи между посттравматическим стрессовым расстройством, диетой и кишечным микробиомом. В будущем исследовании мы попытаемся подтвердить эффективность пробиотиков как метода предотвращения посттравматического стрессового расстройства.
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