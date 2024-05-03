Страстная пятница перед Пасхой: народные приметы и сильные заговоры

В пятницу, 3 мая, для православных верующих наступит самый траурный день в году. На Великую пятницу они вспоминают предание Иисуса Христа Иудой, его распятие, смерть и снятие с креста. Это не только день скорби, но и день самых строгих запретов во время Великого поста. Подробнее о Страстной пятнице, народных приметах, а также о том, что можно и нельзя делать в этот печальный день, — в материале «Известий».
Страстная пятница — 2024: что можно и нельзя есть, запреты
Страстная (или Великая) пятница приходится на последнюю неделю Великого поста и является предпоследним днем перед самым главным православным праздником — Пасхой. Встречать Великую пятницу в 2024 году верующие будут 3 мая.
Согласно Евангелию, в этот день Иисус, преданный своим учеником Иудой, предстал перед судом и был распят на кресте на горе Голгофа, а затем умер на кресте. Именно поэтому Страстная пятница для верующих христиан является днем траура и скорби. В этот день они вспоминают муки Христа, его смерть и погребение.
Вместе с этим Великая пятница — самый строгий день поста, когда запрещена любая еда и разрешается только пить воду. В зависимости от состояния здоровья православным в этот день рекомендуется воздерживаться от пищи до выноса плащаницы — ткани, символизирующей покрывало, в которое было завернуто тело Христа перед погребением. В настоящее время на ней вышито изображение умершего Иисуса.
Помимо воздержания в пище не допускаются и развлечения, интимные отношения (даже между мужем и женой), употребление алкоголя, уборка дома. Цель же воздержания кроется в очищении души и тела, а лучшее времяпрепровождение в этот день — молитва в храме, помощь больным и бедным.
Страстная пятница 3 мая 2024 года: как провести этот день
В день Страстной пятницы верующим стоит уделить больше внимания молитвам и сходить в храм. Нужно читать Евангелие и проанализировать свою жизнь за прошедший год, приготовиться к исповеди.
Важной составляющей дня является участие в вечерне Великой субботы, которая совершается днем пятницы — в час смерти Иисуса Христа (служба начинается в 14:00). Примерно в 15:00 из алтаря выносят плащаницу и устанавливают ее в центре храма. После этого верующие могут позволить себе немного еды — постный хлеб, сырые овощи и фрукты, сухофрукты и орехи. В качестве напитков подойдут натуральный сок, вода или травяной чай без добавок.
Страстная пятница в 2024 году перед Пасхой: народные приметы и заговоры
Помимо церковных традиций в этот день в народе сформировались также внерелигиозные приметы. Например, считалось, что если в этот день зажечь в храме 12 свечей и донести их до дома так, чтобы не потухли, а затем расставить во всех комнатах, то это принесет материальные блага. Также преумножить свое состояние можно, помогая другим.
Помимо финансов такие приметы касаются здоровья и погоды. Стоит отметить, что Церковь не одобряет суеверия и призывает не верить в какие-то знаки, которые, предположительно, предсказывают погоду или урожайность. Тем не менее многие из них дошли до наших дней:
— если посадить петрушку и капусту на Страстную пятницу, будет двойной урожай. Сажать другие культуры — грех. Считалось, что дерево, посаженное в этот день, погибнет, а на его месте и дальше годами ничто не вырастет;
— если пятница выпала теплой — будет теплая весна, а дождь сулит сырую погоду;
— если проснуться утром и увидеть кошку — будет достаток, пожилого человека — к болезни, птицу — к приятным знакомствам, собаку — к печали, молодого мужчину — к здоровью, женщину — к благополучию, а если встретить целую семью — к взаимопониманию с родными.
Стоит обратить внимание на то, что Страстная пятница — день запретов, из-за этого многие приметы также связаны именно с ними.
Стирка. Считалось, что во время сушки на белье проступят красные пятна крови, как на плащанице.
Стрижка. Если на Страстную пятницу постричься, потеряешь красоту и здоровье.
Нельзя было копать железными предметами, так как они символизируют копье, которым был проткнут Христос.
Поскольку это заключительные дни Великого поста, считалось, если не нарушать его и воздержаться от любой еды и воды, то за три дня до собственной смерти узнаешь, как это произойдет и во сколько.
Интимные отношения. Если зачать ребенка в день Страстной пятницы, он будет больным или вырастет преступником.
Существуют и другие поверья:
— чтобы быть здоровым весь следующий год, нужно в Страстную пятницу испечь кулич и его кусочек спрятать за иконой, стоящей в красном углу дома. Там он должен пролежать до следующей Страстной недели;
— если зажечь свечу в храме в день Страстной пятницы и простоять службу от начала до конца, а затем ее огарок принести домой, он поможет узнать, есть ли в доме сглаз или порча. Для этого нужно дома вновь зажечь эту свечу и пройтись по дому. Там, где спрятан подклад, свеча начнет испускать черный дым и трещать.
Кроме примет люди издревле верят и в заговоры, которые касаются практически любой сферы жизни. При этом определенные заговоры отводятся на отдельные дни Страстной недели и касаются они здоровья, красоты, достатка. В пятницу же можно прочитать молитву от врагов, внезапной смерти, алкоголизма и других несчастий.