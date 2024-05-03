Страстная пятница перед Пасхой: народные приметы и сильные заговоры

В пятницу, 3 мая, для православных верующих наступит самый траурный день в году. На Великую пятницу они вспоминают предание Иисуса Христа Иудой, его распятие, смерть и снятие с креста. Это не только день скорби, но и день самых строгих запретов во время Великого поста. Подробнее о Страстной пятнице, народных приметах, а также о том, что можно и нельзя делать в этот печальный день, — в материале «Известий».