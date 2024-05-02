Страстная пятница. Что можно и что нельзя делать 3 мая 2024 года

Иисус должен был сам нести свой крест на место казни. Но он постоянно падал, так как был замучен физически, и крест частично нес Симон, переселенец из Киринеи. За Иисусом шли ученики и последователи. Хотя было запрещено выражать сочувствие преступнику, ведомому на казнь, женщины в толпе громко плакали. Христос обратился к ним: «Дочери Иерусалимские! Не плачьте обо мне, но плачьте о себе и о детях ваших». Этими словами он предупреждает о бедствиях, которые могут постигнуть народ. Христа распяли на Голгофе, на том самом кресте между двумя разбойниками. Иисусу предлагали напиток, который должен был притупить чувство и несколько уменьшить мучительную боль. Но Иисус, желая претерпеть всю чашу страданий до конца и оставаться в полном сознании, отказался от питья.