Страстная пятница. Что можно и что нельзя делать 3 мая 2024 года

3 мая 2024 года у православных отмечается Страстная (Великая) пятница. Он считается самым скорбным днем в году. В этот день верующие вспоминают страдания и смерть Иисуса Христа. Этим событиям и посвящены проводимые богослужения — в эту пятницу евангельское повествование о них прочитывается три раза. В Страстную Пятницу люди скорбят, молятся и просят Господа о прощении.
Какие Библейские события вспоминаются в Страстную пятницу?
Арестованного Иисуса привели к прокуратору Понтию Пилату. Пилат пытался избавить Иисуса от казни и повелел подвергнуть его бичеванию. Но толпа, которой руководили священники, отказалась признавать, что наказание исполнено. Они требовали смертной казни. И Пилат, вопреки своему первоначальному решению, уступил желанию людей. А после, в знак того, что снимает с себя ответственность, умыл руки и приказал солдатам привести смертный приговор в исполнение.
Тогда же предавший Иисуса Иуда осознал свой поступок и вернул 30 сребреников, сказав: «Согрешил, предав кровь неповинную».
Иисус должен был сам нести свой крест на место казни. Но он постоянно падал, так как был замучен физически, и крест частично нес Симон, переселенец из Киринеи. За Иисусом шли ученики и последователи. Хотя было запрещено выражать сочувствие преступнику, ведомому на казнь, женщины в толпе громко плакали. Христос обратился к ним: «Дочери Иерусалимские! Не плачьте обо мне, но плачьте о себе и о детях ваших». Этими словами он предупреждает о бедствиях, которые могут постигнуть народ. Христа распяли на Голгофе, на том самом кресте между двумя разбойниками. Иисусу предлагали напиток, который должен был притупить чувство и несколько уменьшить мучительную боль. Но Иисус, желая претерпеть всю чашу страданий до конца и оставаться в полном сознании, отказался от питья.
Семь раз Спаситель говорил с креста. Первые слова — молитва за распинателей, вторыми словами удостоил благоразумного разбойника райского блаженства, третьими — поручил свою Пречистую Матерь святому апостолу Иоанну. В четвертый раз он сказал: «Боже мой, Боже мой! Для чего ты меня оставил?» В пятый — «жажду», в шестой — «совершилось» и в седьмой — «Отче, в руки твою предаю дух мой».
Смерти Иисуса Христа на кресте предшествовали тьма и землетрясение. Эти явления так потрясли римского сотника, что он произнес: «Воистину он был сын Божий».
Что можно делать 3 мая 2024 года?
— Обязательно посетить службу в храме.
— В целом день следует посвятить молитве, покаянию.
— 12 свечей, которые принято зажигать на службе, можно унести домой и зажечь в комнатах.
Что можно есть 3 мая 2024 года?
Самый строгий день Страстной недели — с утра и до 15:00 (выноса в храмах Туринской плащаницы) нужно полностью отказаться от пищи. После положено соблюдать сухоядение — питаться растительной пищей без масла. Однако для людей, имеющих проблемы с желудком, диабетикам и др. такой вариант не подходит. Им священники обычно разрешают послабления поста.
Что нельзя делать 3 мая 2024 года?
— Шутить и веселиться. Любые развлечения в этот день греховны.
— Есть до 15:00.
— Нельзя работать.
— Нельзя заниматься домашними делами, убираться. Но при этом можно печь куличи.
— Нельзя шить, вышивать, работать на даче.
— Нельзя ходить бесцельно по магазинам.
— Нельзя стричься и делать различные косметические процедуры, в том числе и массаж.
— Нельзя отмечать дни рождения и ходить по ресторанам и театрам.