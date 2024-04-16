Страшно сесть на траву. Почему в СССР клещей не было, а теперь — полно?

На первый вопрос ответ простой. Впервые болезнь Лайма и роль клещей в её развитии были описаны только в 1975 году в США в штате Коннектикут, в небольшом городке Олд-Лайм у детей, которым был поставлен диагноз ювенильного ревматоидного артрита (серьезное поражение суставов у людей до 16 лет). В этом региона заболеваемость таким артритом была в 100 раз выше, чем в других местах. То есть, клещевую болезнь принимали за давно известный артрит. И так было тысячелетиями, ведь болезнь существовала и раньше, прячась под масками артрита и ряда других заболеваний. Но вот отделить ее от них смогли только в Коннектикуте, где сформировался природный очаг с большим количеством зараженных клещей. А самих боррелий обнаружили только в 1982 году.