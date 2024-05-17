Странный путь: пять самых необычных туристических маршрутов

Туризм остается популярным до сих пор. Каждый желающий при возможности может посетить любую точку мира, выбрав подходящий ему экскурсионный тур. А для тех, кто устал от скучных экскурсий, рассказываем о пяти самых необычных туристических маршрутах Англии, Гаити, США, Индии и Франции.