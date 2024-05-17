Странный путь: пять самых необычных туристических маршрутов

17 мая 1861 года единственное на тот момент британское туристическое бюро Thomas Cook отправило в поездку первую в мире организованную группу по маршруту Лондон — Париж.
Туризм остается популярным до сих пор. Каждый желающий при возможности может посетить любую точку мира, выбрав подходящий ему экскурсионный тур. А для тех, кто устал от скучных экскурсий, рассказываем о пяти самых необычных туристических маршрутах Англии, Гаити, США, Индии и Франции.
Тур «Круги на полях»
Великобритания славится домом королевской семьи, Биг Беном, чаем после полудня и несколькими известными рок-группами. Несмотря на то, что средневековая история Англии довольно интересна, она не часто ассоциируется с необъяснимыми явлениями и посещениями инопланетян.
Круги на полях, шары света, странные энергетические поля и таинственная формация камней — все это Стоунхендж. Есть целые туристические группы, которые специализируются в проведении туров по «Кругам на Полях».
Участникам предлагают пролететь на небольшом самолете над инопланетными кругами, пройтись по странным полям и послушать рассказы о связи Стоунхенджа с НЛО.
Перед экскурсией компании требуют заявление, в котором участники всю ответственность берут на себя. Также они предупреждают, что странные энергетические поля могут навсегда вывести из строя электронику и просят людей с кардиостимуляторами отказаться от экскурсии.
Тур «Кавардак»
В Лос-Анджелесе (США) некоторые туристические компании предлагают пройтись по местам, где когда-то были совершены громкие преступления.
Так, тур «Кавардак» сосредоточен на Чарльзе Мэнсоне и его печально известных преступлениях.
Туристам показывают места, где Мэнсон совершал убийства и предлагают пройтись по маршрутам, по которым ходили настоящие преступники, скрывавшиеся с места происшествия.
Пугающий тур заканчивается у огромных букв «Голливуд», где фотографируются туристы.
Тур по Болливуду
Многие ездят в Индию, чтобы посмотреть на храмы и культурные и исторические достопримечательности, однако есть туристические компании, которые предлагают тур по кинокомпаниям Болливуда.
Несколько компаний в Мумбае, столице Болливудского кинематографа, предлагают туры по декорациям знаменитых фильмов. Туристы могут увидеть репетиции танцевальных номеров с самыми знаменитыми актерами и актрисами Индии прямо на съёмочной площадке.
Тур по канализационной системе
Пока в Санкт-Петербурге есть экскурсии по крышам, а в Москве предлагают взглянуть на тоннели метро, в Париже туристы могут спуститься в канализационную систему.
Маршрут тура по канализации в длину составляет всего 500 метров, но за это время проводник успевает рассказать историю мрачных подземелий, показать туристам трубы, ведущие в тот или иной дом, и настоящих канализационных рабочих.
Тоннели для туристов оборудованы ярким освещением, вентиляцией, пандусами и вообще выглядят довольно опрятно. Тем не менее здесь все-таки есть подземные реки и ощущается запах сточных вод.
Мистический тур
Туристам, прибывшим на Гаити, туристические компании предлагают принять участие в страшных турах Вуду.
С их помощью туристы смогут детально изучить магическую религию Гаити, посмотреть на вуду-шоу и даже поучаствовать в церемония, которая может включать в себя принесение в жертву живого животного.
Анна Морозова