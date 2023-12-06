Страна синего неба. Число посетивших Монголию россиян выросло в 2 раза

Монголия названа страной номер один для посещения в 2024 году. Этот колоритный и самобытный край стал популярен среди россиян. Попасть туда не сложно — виза не требуется. Как и откуда добраться в Улан-Батор из России, во сколько обойдется путешествие и станет ли это направление массовым — в материале aif.ru.

Спрос растет

По данным Национального комитета статистики, с начала 2023 года количество туристов в Монголию увеличилось в два раза, причем более половины из них — россияне. Монголия — не новое направление, но за последний год интерес среди жителей РФ также вырос в два раза, рассказывает ведущий специалист по зарубежным направлениям туристического агентства «Турлайф» Наталья Лазарева. «После закрытия европейских границ спрос на Монголию, действительно, вырос. Однако топовым направлением эта страна не будет. Хотя для тех, кто уже везде был, она может стать своеобразной экзотикой. Плюс отсутствие визы. Всё это сказывается на увеличении турпотока», — говорит эксперт.

Стоимость билетов

Среди пользователей «Авиасейлс» в 31% случаев Монголию выбирают путешественники из России, делится данным аналитики главный редактор ПСЖР, издания о путешествиях от Авиасейлс, Виталий Волк. «Также направление в этом году популярно у пользователей сервиса из Южной Кореи, Таиланда, Японии и Казахстана. Средний чек бронирований авиабилетов из России в Монголию в одну сторону в этом году составляет 19,8 тыс. руб. В начале 2024 года прямые рейсы из Иркутска в Улан-Батор стоят от 8,2 тыс. руб., а из Красноярска — 12,9 тыс. руб. Также с комфортной пересадкой в Иркутске можно отправиться в Улан-Батор из Москвы за 25,7 тыс. руб., а из Санкт-Петербурга — от 29,9 тыс. руб.», — рассказывает эксперт.

Массовости не ждут

Монголия никогда не была дешевым направлением, а сейчас она стала еще более дорогой страной, отмечает Наталья Лазарева. «Тур в Монголию на четыре дня стоит 77,9 тыс. руб. за одного человека, на 11 дней — 267,9 тыс. руб. за человека. И это не считая доплат за вылет. Направление не дешевое. Туроператоры не сделают его массовым. Снижения не будет точно. Большого подорожания тоже не ждём — в пределах разумного. Самостоятельно путешествовать в Монголию дешевле, однозначно», — объясняет эксперт.