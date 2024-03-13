Стоматолог советует чистить каждый зуб не менее 20 раз

По словам специалиста, во время процедуры головку щетки следует держать под углом 45 градусов, а начинать чистку лучше всего с дальних жевательных зубов, перемещаясь в сторону передних. Лосев советует не жалеть время на процесс и обязательно обрабатывать каждый зуб не менее 20 раз.