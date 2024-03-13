Стоматолог советует чистить каждый зуб не менее 20 раз

При чистке зубов нужно соблюдать ряд правил, о которых мало кто догадывался. Об них рассказал стоматолог Владимир Лосев в беседе NEWS.ru.
По словам специалиста, во время процедуры головку щетки следует держать под углом 45 градусов, а начинать чистку лучше всего с дальних жевательных зубов, перемещаясь в сторону передних. Лосев советует не жалеть время на процесс и обязательно обрабатывать каждый зуб не менее 20 раз.
Чтобы счистить налет с зубов, на щетку нужно сильно нажимать и совершать выметающие движения, проворачивая ее по направлению от десен. Это не только избавит от пленки, но и удалит застрявшие кусочки еды. Также такой способ позволит провести полезный и эффективный массаж тканей.
Около зоны щек зубы нужно чистить круговыми мягкими движениями, а жевательные зоны боковых зубов — движениями вверх-вниз. Также Лосев отметил, что важно почистить и язык, на котором скапливается налет, создающий отличные условия для размножения инфекций. Чтобы избавиться от него, рекомендуется использовать заднюю часть щетки, которая обычно выглядит как прорезиненная полоска.
Ранее стоматолог назвала опасные последствия неправильной чистки зубов.
Анна Морозова