Стоматолог рассказала, в каких случаях требуется замена пломбы

Она отметила, что срок службы пломбы зависит от многих факторов, в том числе, качества и состава материала, из которого изготовлена пломба, а также квалификации и умения врача.
Кроме того, по ее словам, важен правильный домашний уход и своевременная профилактики.
«То, как пациент чистит зубы дома и то, как регулярно он проходит профессиональную гигиену и профилактические осмотры, напрямую связано со сроком службы пломб. Своевременная профилактика, то есть, удаление бактериальных скоплений в виде зубных отложений, максимально продлит эксплуатацию пломбы», — объяснила специалист.
«Доктор всегда дает рекомендации, которые следует соблюдать. Чаще всего это исключение “вредных” привычек, таких как откусывание ниток, грызение ручек, открывание зубами бутылок, разгрызание орехов и других высоких механических нагрузок. Аккуратность и бережность обеспечит длительную функциональность пломбы, и поможет сохранить ее внешний вид», — подчеркнула Кадиева.
«Также мы рекомендуем менять пломбы, когда возникает ее усадка или стираемость — это сильно влияет на высоту прикуса, может приводить к деформациям в зубочелюстной системе, нарушению работы жевательных мышц. Также усадка влияет на плотность контактных пунктов между зубами, что может привести к постоянному застреванию пищи, формированию поддесневого кармана и травме десны», — добавила стоматолог.
Еще одним из важных показаний замены пломбы, который она назвала, является эстетический фактор. Пломба со временем может менять цвет (желтеть, краснеть) и становиться заметной на зубе, что важно для зубов в зоне улыбки.
В заключение врач отметила, что вовремя выявить проблему с пломбой и решить ее на ранней стадии можно только благодаря регулярному профилактическому осмотру у стоматолога, который стоит проводить минимум раз в полгода.