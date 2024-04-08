Стоматолог рассказала, в каких случаях требуется замена пломбы

Она отметила, что срок службы пломбы зависит от многих факторов, в том числе, качества и состава материала, из которого изготовлена пломба, а также квалификации и умения врача.

«То, как пациент чистит зубы дома и то, как регулярно он проходит профессиональную гигиену и профилактические осмотры, напрямую связано со сроком службы пломб. Своевременная профилактика, то есть, удаление бактериальных скоплений в виде зубных отложений, максимально продлит эксплуатацию пломбы», — объяснила специалист.

«Доктор всегда дает рекомендации, которые следует соблюдать. Чаще всего это исключение “вредных” привычек, таких как откусывание ниток, грызение ручек, открывание зубами бутылок, разгрызание орехов и других высоких механических нагрузок. Аккуратность и бережность обеспечит длительную функциональность пломбы, и поможет сохранить ее внешний вид», — подчеркнула Кадиева.

По ее словам, чаще всего замена пломбы рекомендуется в случаях появления вторичного кариеса под ней. Со временем происходит нарушение герметичности пломбы по ее границе с зубом, под нее проникают бактерии из полости рта и это приводит к разрушению зуба под пломбой. В таких случаях долгое время у пациентов нет жалоб, а кариозный процесс, тем временем, прогрессирует.