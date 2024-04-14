Стоматолог предупредил об опасности народных средств при зубной боли

Одной из причин становится неэффективность и отсрочка лечения, отметил специалист. «Многие народные средства не имеют научного подтверждения своей эффективности. Они могут лишь на короткое время заглушить симптомы, не касаясь самой причины боли. Временное облегчение часто вводит в заблуждение, и человек откладывает визит к стоматологу. Это может привести к прогрессированию заболевания до такой степени, что потребуется еще более сложное и дорогое лечение», — сказал он.