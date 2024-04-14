Стоматолог предупредил об опасности народных средств при зубной боли

Одной из причин становится неэффективность и отсрочка лечения, отметил специалист. «Многие народные средства не имеют научного подтверждения своей эффективности. Они могут лишь на короткое время заглушить симптомы, не касаясь самой причины боли. Временное облегчение часто вводит в заблуждение, и человек откладывает визит к стоматологу. Это может привести к прогрессированию заболевания до такой степени, что потребуется еще более сложное и дорогое лечение», — сказал он.
Некоторые компоненты народных средств — например, травы или мед — могут вызвать аллергию, проявляющуюся в виде зуда, отека, крапивницы, и в редких случаях даже анафилактического шока, который может угрожать жизни.
Самолечение также может привести к ожогам слизистой оболочки рта, предупредил стоматолог. Особенно это касается препаратов, содержащих алкоголь или другие агрессивные компоненты. Ожоги могут привести к образованию рубцов, что, в свою очередь, вызывает дополнительные проблемы со здоровьем полости рта.
Кроме того, такое «лечение» без должного соблюдения гигиены может привести к инфицированию. Особенно это касается ситуаций, когда используются непроверенные ингредиенты, которые могут быть источником бактерий. В результате вместо облегчения состояния человек рискует получить воспаление или даже нагноение.
Некоторые народные средства снижают эффективность других лекарств и могут вызвать нежелательные побочные эффекты. Это может существенно усложнить лечение основного заболевания и ухудшить общее состояние здоровья.
По словам Блюмкина, важно понимать, что зубная боль — это сигнал о наличии проблемы, которую не следует игнорировать или пытаться решить самостоятельно без консультации со специалистом. При первых же признаках дискомфорта необходимо обратиться к стоматологу. Современная медицина предлагает множество безопасных и эффективных методов лечения, которые могут помочь избавиться от боли и ее причин без риска для здоровья.