Стоматолог объяснила, какую зубную щетку лучше выбрать — мягкую или жесткую

«В фиссурах (углублениях на жевательной поверхности), на контактах, у десны, между зубами такой щеткой дочистить невозможно. Если чистить, как всем нам показывали в детстве, то жесткой щеткой можно спровоцировать повреждение эмали в пришеечной области зубов и травмируем десну. А если вместе с ней использовать отбеливающую зубную пасту, у которой очень высокая абразивность, то стоматологические проблемы точно будут обеспечены», — предупредила стоматолог.