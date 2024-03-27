Стоматолог назвала пять портящих здоровье зубов привычек

14 февраля феврале врач-стоматолог Виктория Шелудкова перечислила сладости, которые можно есть без вреда для зубов. К ним она отнесла леденцы и жвачки с ксилитом. Она пояснила, что ксилит является сахарозаменителем, который совершенно не усваивается бактериями, а также приводит в норму кислотно-щелочной баланс полости рта после еды, а это уже в разы снижает развитие кариеса.