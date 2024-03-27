Стоматолог назвала пять портящих здоровье зубов привычек

Одной из них врач назвала привычку постоянно жевать на одной стороне, из-за чего нагрузка на зубы и челюсти распределяется неравномерно. В результате нарушается работа суставов челюсти, прикус постепенно становится не правильным, появляется боль.
«Жевание на одной стороне ведет к стиранию эмали зубов, и, как следствие, развитию кариеса. Также следует учитывать, что при жевании происходит процесс самоочищения зубов, из-за чего неактивная сторона более подвержена образованию налета и зубного камня», — добавила Тюрякова.
По ее словам, негативно влияет на здоровье зубов и привычка грызть ногти.
«Такая привычка считается психическим расстройством и чаще всего проявляется у детей, поэтому отучать от нее важно с раннего возраста. Однако и среди взрослых немало тех, кто начинает грызть ногти в стрессовой ситуации. Помимо того что под ногтями содержится большое количество микроорганизмов, в результате такой привычки портятся передние зубы — на них появляются микротрещины», — отметила стоматолог.
Еще одна привычка, которой специалист посоветовала избегать — чистка зубов сразу после приема пищи. Объясняется это тем, что после еды бактерии, живущие в зубном налете, активизируются — поглощая сахара, которые поступают с пищей, они выделяют кислоту, что приводит к снижению Ph (кислотности).
«При Ph ниже 5.5 из эмали начинают вымываться минералы, она становится рыхлой. Если в этот момент почистить зубы щеткой, на поверхности эмали возникнут трещины и углубления. Поэтому после еды лучше подождать 30 минут, пока слюна не нейтрализует кислоту и не насытит эмаль минералами, а уже после чистить зубы», — посоветовала Тюрякова.
Также она отметила вред для зубов курения, в том числе вейпов.
«Пропиленгликоль и глицерин, входящий в состав вейпа, вытягивает влагу. Из-за этого слюноотделение уменьшается, слизистая пересушивается, эмаль зубов истончается, становится более чувствительной, появляются трещины, повышается риск развития кариеса», — объяснила специалист.
Другая привычка, о вреде которой предупредила врач, — ношение пирсинга языка.
«Детали пирсинга покрываются липкой пленкой, на которой поселяются патогенная микрофлора, из-за которой возникает неприятный запах изо рта. Постоянное трение пирсинга о слизистую приводит к ее стиранию, опущению десны и оголению корней зубов. А удар металлических шариков о внутренних поверхность зубов — к сколам и трещинам. Кроме того, если постоянно надавливать украшением на передние зубы, они ослабнут и разъедутся в стороны, появится щель между зубами», — предупредила Тюрякова.
14 февраля феврале врач-стоматолог Виктория Шелудкова перечислила сладости, которые можно есть без вреда для зубов. К ним она отнесла леденцы и жвачки с ксилитом. Она пояснила, что ксилит является сахарозаменителем, который совершенно не усваивается бактериями, а также приводит в норму кислотно-щелочной баланс полости рта после еды, а это уже в разы снижает развитие кариеса.