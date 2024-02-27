Стоматолог Мартынова: кариес может спровоцировать болезни сердца и суставов

Болезни зубов могут негативно сказаться не только на полости рта, но и на других органах. Кариес, как источник инфекции, способен спровоцировать воспаления, об этом рассказала корреспонденту «Газеты.ru» стоматолог, пародонтолог Елена Мартынова.
— Стрептококки являются главными возбудителями кариеса. Также они провоцируют частые ангины и отиты, рецидивы ОРЗ. При попадании в кровоток эти бактерии способны вызвать воспаление в тканях сердца, суставов, — сообщила медик.
Врач добавила, что при отсутствии зубов нарушается качественное пережевывание пищи, а это ведет к заболеваниям желудка и печени.
Ранее телеканал «Царьград» сообщил, что зуб приходится удалять, если он стал причиной инфекции, проникающей в кровь и ткани. К этому обычно приводит глубокий кариес, который затронул пульпу зуба.
Стоматологи рекомендуют чистить зубы два раза в день. Самая важная в плане профилактики кариеса и других стоматологических заболеваний — вечерняя чистка. Используя зубную щётку и пасту, нужно удалять основные отложения со всех поверхностей зуба, передает RT.