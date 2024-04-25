Столб в норме. Врачи пояснили, нужны ли таблетки при нормализации давления

В эфире программы «Жить здорово!» Елена Малышева и кардиолог Герман Гандельман затронули тему препаратов от давления: когда и сколько пить, а также можно ли отказаться от их использования, если давление пришло в норму?
«Гипертония — болезнь, которая занимает первое место среди всех причин сердечно-сосудистых катастрофы. Самый главный кошмар гипертонии — инсульт. Самый главный кошмар инсульта — жизнь парализованного человека. Поэтому вы должны отвечать за то, какое у вас давление», — предупредила Малышева.
Если оно в пределах 120.-130 верхнее и 80 мм рт.ст. — это уже по верхней границе нормы, но еще все же норма. А повышенное давление, которое уже вызывает вопросы и необходимость вмешательства — 130 на 80 мм рт.ст. и выше.
Если у человека такие показатели, то к нему еще можно применить немедицинские меры. Без таблеток допускается работать только при условии, что давление не превышает 130 на 80 мм рт.ст.
Первое — это снижение веса, заявил Гандельман. Так, каждый сброшенный килограмм лишнего веса снижает давление на 1 мм рт.ст.
«Если вы исключите соль, тогда артериальное давление снизится на 11 мм рт.ст. А если возьмете за привычку делать регулярную физнагрузку по 150 минут в неделю (это лишь быстрая ходьба и не надо быть спортсменом), произойдет снижение давления на 8 мм рт.ст. Если же исключить еще и алкоголь, то это дополнительные минус 4 мм рт.ст.».
Давление в рамках 130 на 90 мм рт.ст. может допускать лечение немедикаментозными способами.
Но только в том случае, если человек не входит в группу риска. К этой группе, перечислили медики, относят:
- людей старше 65 лет;
- тех, у кого диагностирован сахарный диабет;
- людей после инфаркта или инсульта, или иной сосудистой катастрофы;
- людей с хроническими заболеваниями почек или нарушением их функции;
- людей с сердечной недостаточностью;
- тех, у кого высокий риск сердечных катастроф в ближайшие 10 лет.
В этом случае таблетки назначаются обязательно.
Далее следует показатель 140 на 90 мм рт.ст. и выше.
«Мы уже не обсуждаем с пациентом, а назначаем лечение. При этом вы можете параллельно вести и здоровый образ жизни. Но таблетки придется принимать — один препарат», — отметил кардиолог.
Это связано с простой физикой. В стенке сосуда кровь течет под давлением, с которым она давит на эту стенку. Из-за высоких показателей стенка разрушается и возникает осложнение гипертонической болезни — инсульт.
Следующие цифры — 150 на 90 мм рт.ст.
«Это уже две таблетки и правило 20/10. Считается так: верхнее должно быть не больше 130, а плюс 20 — это уже 150, нижнее 80, если добавить 10, получается 90, а это уже высокое. И тут назначают два препарата, они могут быть небольших и средних доз», — предупредил Гандельман.
Можно ли отменить таблетки?
Врачи дают таблетки и смотрят, когда наступает компенсация. Сразу никто лечение менять не станет, надо посмотреть на эффект. По результатам могут скорректировать дозировку или препараты. Но отменять таблетки от давления уже нельзя будет никогда.
«Если вы отмените, у вас давление снова пойдет вверх. Если у вас давление снизится на фоне лечения, мы можем скорректировать дозу, но не прекращаем пить таблетки», — рассказал врач.
При подготовке материала использованы следующие источники: Жить здорово!