Столб в норме. Врачи пояснили, нужны ли таблетки при нормализации давления

«Это уже две таблетки и правило 20/10. Считается так: верхнее должно быть не больше 130, а плюс 20 — это уже 150, нижнее 80, если добавить 10, получается 90, а это уже высокое. И тут назначают два препарата, они могут быть небольших и средних доз», — предупредил Гандельман.