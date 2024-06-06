Ставь на красное. Доктор объяснил, влияет ли цвет ягод на их аллергенность

Не нужно бояться аллергии, если ее нет. К тому же, имейте ввиду, что в рейтинге аллергенности продуктов, практически отсутствуют ягоды, фрукты и овощи. Примерно 90% всех случаев пищевой аллергии вызывают всего восемь продуктов. И среди них ни клубники, ни красных яблок, ни вообще каких-либо красных плодов. Вот как выглядит восьмерка самых частых аллергенов: яйца, арахис, молоко, соя, лесные орехи, рыба, ракообразные, пшеница. Это значит, что частота аллергий, вызываемых другими продуктами, не очень велика. Ведь на них приходится не более 10% таких реакций.