Популярные темы
Объясняем
Наука и технологии
История
Культура
Космос
Окружающий мир
Животные
Забавное
Здоровье
Персоны
Места
Общество
Факты
Спорт
Сад и огород
Новости
Финансы
Курсы
Спорт
Погода
Все проекты
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ставь на красное. Доктор объяснил, влияет ли цвет ягод на их аллергенность

Сейчас сезон клубники, но многие от нее отказываются, боясь аллергии. Немало людей вообще стараются не есть красные ягоды, фрукты и овощи. Они уверены, что это цвет аллергии.

Источник: Freepik

Особенно такие страхи распространены среди родителей маленьких детей и кормящих матерей. Мамочки сами избегают всех красных даров природы, и лишают их детей, полагая, что они сразу вызовут аллергическую реакцию.

Что думают об этом врачи?

Это один из самых устойчивых мифов. Он проник даже в медицинские круги. Врачи порой дают подобные советы. Так они придают мифу научную легитимность.

Но иное мнение у патриарха отечественной педиатрии, доктора медицинских наук, профессора Владимира Таточенко: «Это выдумка, когда меня спрашивают кормящие матери, я говорю, ешьте все подряд. Им надо питаться нормально и полезно: что ест мать, идет на развитие ребенка. Ограничения ряда продуктов нужны, если к ним есть аллергия или другая форма непереносимости. Это проявляется поносом, рвотой, сыпью. Если их нет, не надо отказываться ни от красного, ни от цитрусовых, ни иных полезных продуктов».

В восьмерке главных аллергенов нет ягод и фруктов

А что может сказать об аллергенности цвет даров природы? Если красные не самые опасные, то может быть нужно бояться желтых? В действительности, цвет в этом не играет значения. Аллергены — специфические белки, и цвет плодов от них не зависит. Его придают им хлорофилл, многие каротиноиды, антоцианы и некоторые другие вещества небелковой природы.

Не нужно бояться аллергии, если ее нет. К тому же, имейте ввиду, что в рейтинге аллергенности продуктов, практически отсутствуют ягоды, фрукты и овощи. Примерно 90% всех случаев пищевой аллергии вызывают всего восемь продуктов. И среди них ни клубники, ни красных яблок, ни вообще каких-либо красных плодов. Вот как выглядит восьмерка самых частых аллергенов: яйца, арахис, молоко, соя, лесные орехи, рыба, ракообразные, пшеница. Это значит, что частота аллергий, вызываемых другими продуктами, не очень велика. Ведь на них приходится не более 10% таких реакций.