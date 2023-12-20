Старое забытое: новогодние традиции, которые ушли в прошлое

Более 300 лет назад Петр I приказал праздновать Новый год 1 января вместо 1 сентября. Тогда многие были в замешательстве, так как уже успели отметить праздник по старому стилю.

Тогда царь приказал 1 января 1700 года украсить дома по образцам, выставленным в Гостином дворе, в знак веселья обязательно поздравлять друг друга с Новым годом и новым столетием. На Красной площади был устроен фейерверк, пушечные и ружейные салюты, а москвичам было велено стрелять из мушкетов и пускать ракеты возле своих домов.

А какие еще были традиции? Вспоминаем старые забытые дела, без которых не обходился ни один Новый год.

1. Пекли блины для Деда Мороза.

Эта традиция появилась, когда Новый год отмечали 1 марта, а главный волшебник был не Дедом Морозом, а Трескуном, Карачуном, Морозко. Его боялись, но ждали, так как он приносил с собой снег и мороз — главные факторы хорошего будущего урожая. Именно поэтому старика задабривали — пекли для него блины.

2. Зажигали свечи на елке.

Раньше рождественскую елку украшали не игрушками, а настоящими свечами, которые крепили к веткам расплавленным воском, а потом — специальными прищепками. Рядом с каждым деревом ставили ведро с водой или песком на случай возгорания. Однако все равно ни один год не обходился без пожара.

3. Мастерили игрушки.

Когда игрушки еще не делали на заводах, люди сами мастерили их из подручных материалов. Сначала елки оформляли просто цветными тряпочками, потом куклами и игрушками из бумаги, ваты и дерева.

Больше забытых новогодних традиций читайте в нашем материале.

Анна Морозова