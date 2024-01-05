Старейшая курица-долгожитель умерла в возрасте 21 года

Редакция Книги рекордов Гиннеса с прискорбием сообщила, что самая старая курица в мире по кличке Арахис умерла. Птицы не стало в Рождество.

Рекордсменка находилась в доме хозяйки в Мичигане. Ее возраст составлял 21 год и 238 дней.

«Арахис была дорогим членом семьи, и я скорблю о ее утрате», — написала владелица курицы Марси Дарвин в своем блог. Первые два года своей жизни птица провела в клетке с попугаем, и только потом хозяйка переместила ее в курятник.

За свою жизнь Арахис высидела много гнезд из яиц: многие из ее внуков и правнуков в настоящее время живут в курятнике Марси. Когда курица состарилась, ее перевели обратно в дом, где она делила клетку со своей дочерью Милли.

К сожалению, Милли не стало в Хэллоуин. Ей было 15 лет. Спустя несколько дней погибла еще одна курица и петух, и Марси уверена, что Арахис тяжело переживала утрату, скучала и потому не дожила до 22 лет.

Недавно старейшее в мире наземное животное отметило 191-й день рождения. Возможно, он еще старше, но мы об этом можем только догадываться.