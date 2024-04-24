Старейшая горилла в мире отметила 67-й день рождения в Берлинском зоопарке

Фату, самая старая в мире горилла, живущая в неволе, недавно отметила свой 67-й день рождения. Хотя точный возраст Фату все же неизвестен — в 1959 году ее привез из Западной Африки во Францию некий моряк, и расплатился обезьяной за обед или ужин в местной таверне. Затем Фату попала в руки мадам Лефевр, которая занималась перепродажей диких животных. В мае 1959 года она продала Фату Берлинскому зоопарку, где та и живет до сих пор. В то время юной горилле было, по меньшей мере, два года от роду.