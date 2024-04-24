Старейшая горилла в мире отметила 67-й день рождения в Берлинском зоопарке

Фату, самая старая в мире горилла, живущая в неволе, недавно отметила свой 67-й день рождения. Хотя точный возраст Фату все же неизвестен — в 1959 году ее привез из Западной Африки во Францию некий моряк, и расплатился обезьяной за обед или ужин в местной таверне. Затем Фату попала в руки мадам Лефевр, которая занималась перепродажей диких животных. В мае 1959 года она продала Фату Берлинскому зоопарку, где та и живет до сих пор. В то время юной горилле было, по меньшей мере, два года от роду.
Средняя продолжительность жизни западных равнинных горилл, к которым относится Фату, в неволе составляет 40−50 лет, а в дикой природе значительно меньше, так что она настоящая долгожительница.
Титул самой старой гориллы в мире Фату получила после смерти в 2019 году в зоопарке города Литл-Рок, штат Арканзас, 63-летней гориллы по имени Труди. Кроме того, Фату — единственная живая горилла в мире, родившаяся в 1950-х годах. У Фату 13 правнуков, 20 праправнуков и три прапраправнука.
На день рождения персонал зоопарка подарил Фату корзинку с фруктами и овощами, включая салат, ягоды, арбуз и съедобные цветы. Все угощения — очень мягкие, потому что у Фату не осталось зубов. Обычный рацион старушки состоит в основном из овощей, потому что фрукты для нее слишком сладкие.
По словам смотрителей, Фату предпочитает одиночество, хотя при желании имеет возможность общаться с другими гориллами — в соседних вольерах живут доминантный 19-летний самец Санго и самки Мпензи (38 лет), Биби (27 лет), Джамбала (22 года) и Тилла (3 года).
Фату обитает в отдельном вольере и сохраняет с сородичами дистанцию. Ее любимые дневные занятия — поиск кусочков еды в своем вольере и лазание по веревкам.
Международный союз охраны природы назвал западных равнинных горилл видом на грани исчезновения. Продолжающееся снижение популяции связано с разрушением человеком их природных мест обитания — вырубкой лесов и добычей полезных ископаемых, — а также с браконьерством. Гориллы играют ключевую роль в экосистеме африканских тропических лесов, так как они распространяют семена растений, поддерживая биоразнообразие.