Стало известно, зачем хранить муку и орехи в холодильнике

Также исследователи порекомендовали класть в холодильник хлеб. Такой способ позволяет сохранить свежесть кукурузных лепешек до восьми недель, пшеничных (и других мучных) — до четырех недель, а домашнего хлеба — до семи дней. Более низкие температуры в холодильнике также способствуют активности дрожжей — ключевого ингредиента для выпечки хлебобулочных изделий. Дело в том, что дрожжи — это микроскопические микроорганизмы (одноклеточные грибы), которые в процессе размножения выделяют углекислый газ. В условиях охлаждения они дольше остаются жизнеспособными.