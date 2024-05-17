Стало известно, в каком возрасте люди начинают верить сплетням

После просмотра видеозаписей детей попросили раздать фигурантам положительных сплетен наклейки, таким образом выразив одобрение. Результаты показали, что положительных сплетен об одном участнике из одного источника было недостаточно для получения наклейки. Дети более охотно дарили их, если слух был подтвержден несколькими источниками. Тем не менее, для отказа от раздачи наклеек определенному участнику было достаточно негативных сплетней, «распространенных» только одной куклой.