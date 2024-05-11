Стало известно, у кого аллергия может пройти сама

Аллергия на арахис прошла у трети детей к 10 годам, причем почти у всех, кто перерос аллергию, это произошло в четыре-шесть лет. Чаще аллергия проходила у детей с зарегистрированным снижением уровня антител sIgG4 и sIgE. Повышение или сохранение их уровня было связано с продолжающейся аллергией.