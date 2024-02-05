Стало известно, страдали ли древние греки и римляне болезнью Альцгеймера

В более поздних древнеримских текстах появляются рассуждения на тему того, что в возрасте 80 лет некоторые пожилые люди начинают испытывать трудности с обучением новому. Ученые предположили, что загрязнение окружающей среды по мере увеличения плотности населения римских городов привело к снижению когнитивных способностей жителей. Кроме того, римские аристократы использовали свинцовую домашнюю утварь для приготовления пищи и добавляли ацетат свинца в вино (чтобы подсластить его) невольно подвергая себя воздействию мощного нейротоксина. Это также негативно сказывалось на здоровье мозга.